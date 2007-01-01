Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Средняя зарплата в Калужской области выросла до 93 762 рублей

Дмитрий Ивьев
02.09, 12:07
0 137
Такие данные зафиксированы в июне нынешнего года, сообщили во вторник, 2 сентября, в Калугастате.

Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с маем зарплата увеличилась на 6,4%. За год рост составил 15,2%.

Самые высокие доходы в Калужской области в июне 2025 года были в строительстве (111 тысяч рублей), в профессиональной, научной и технической деятельности (108 тысяч), на обрабатывающих производствах (107 тысяч), а также в страховании и финансах (105 тысяч).

С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 86 564 рубля.

