Средняя зарплата в Калужской области выросла до 93 762 рублей
Такие данные зафиксированы в июне нынешнего года, сообщили во вторник, 2 сентября, в Калугастате.
Статистика учитывает предприятия и организации с 15 и более сотрудниками.
По сравнению с маем зарплата увеличилась на 6,4%. За год рост составил 15,2%.
Самые высокие доходы в Калужской области в июне 2025 года были в строительстве (111 тысяч рублей), в профессиональной, научной и технической деятельности (108 тысяч), на обрабатывающих производствах (107 тысяч), а также в страховании и финансах (105 тысяч).
С учетом малых предприятий средняя зарплата составила 86 564 рубля.