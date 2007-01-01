В Калужской области выделено почти миллиард рублей на учреждения социального обслуживания

В регионе функционируют 12 учреждений социального обслуживания, которые обеспечивают стационарное размещение и поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов. Об этом 2 сентября сообщила заместитель губернатора региона Валентина Авдеева.

В 2025 году на содержание этих организаций в рамках программы «Социальная поддержка граждан» из областного бюджета направлено 937,5 миллиона рублей. Дополнительно выделено 45,9 миллиона рублей на укрепление их материально-технической базы.

Одним из важных достижений стал запуск работы нового филиала Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов в посёлке Думиничи. Реконструкция объекта завершилась меньше месяца назад и проходила в рамках национального проекта «Демография». С 2025 года мероприятия по поддержке пожилых людей и инвалидов продолжаются в рамках нового нацпроекта - «Семья».