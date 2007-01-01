Афиша Обнинск
Общество

Беспилотники в государственной сфере: дроны трансформируют работу ведомств и сокращают расходы

Дарья Джуманова
02.09, 10:39
0 362
Представители различных государственных ведомств учатся применять дроны в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 2 сентября.

Обучение проходят работники Росреестра, Рослесхоза, МЧС, Росприроднадзора, Росгидромета, Росрыболовства, полиции, пограничной и пожарной служб.

Специалисты инспектируют линии электропередач, трубопроводы, вышки сотовой связи, контролируют окружающую среду, выявляют несанкционированные свалки и ищут пострадавших в труднодоступных местах.

В 2024 году переподготовку по применению БАС прошли более 10 тысяч специалистов, а в образовательных организациях обучаются около 68 тысяч человек.

Проект продолжает развиваться. Производители дронов получают финансовую поддержку до 100 миллионов рублей на разработку документации и до 250 миллионов рублей на сертификацию, а компании могут взять дроны в лизинг по льготной ставке. Продавцы получают компенсацию недополученной прибыли при скидках, а резиденты научных центров могут возместить до 90% расходов на НИОКР.

Новости по тегу
калужская область
