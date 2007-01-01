В Калуге на Правобережье провалился тротуар

В воскресенье, 31 августа, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Добрый день! По дороге на горнолыжный комплекс на Правом берегу от ресторана к спортивному комплексу и отелю провалился пешеходный тротуар. И далее овраг расползается. Скоро негде будет даже проехать. Прошу осветить эту проблему.

Мы направили запрос в городскую управу, чтобы получить информацию по этому вопросу. В среду нам пообещали дать ответ.