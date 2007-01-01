Калужские медики вернулись из Первомайска

В бригаде работали травматолог-ортопед, два анестезиолога-реаниматолога, невролог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, стоматолог, педиатр и акушер-гинеколог.

- В августе наши специалисты оказали помощь 3 292 гражданам, - рассказали во вторник, 2 сентября, в министерстве здравоохранения Калужской области. - Из них плановую медицинскую помощь получили 1 110 человек. Неотложная и экстренная помощь оказана 2 182 пациентам, проведено 221 оперативное вмешательство.

Также калужские врачи выезжают в отдаленные населенные пункты для оказания помощи местному населению. В августе было 2 выезда невролога, один из которых совместно с кардиологом.