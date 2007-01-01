Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша рассказал о важности Государственного Совета России
Общество

Шапша рассказал о важности Государственного Совета России

Дмитрий Ивьев
02.09, 07:52
0 307
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 1 сентября, этой структуре исполнилось 25 лет.

- Востребованный институт власти, который обеспечивает прямой диалог между регионами и федеральным центром, - подчеркнул губернатор Калужской области.

Госсовет вырабатывает практические решения и тиражирует успешные практики.

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 1 сентября Владислав Шапша обсуждал кадровое обеспечение сферы образования.

Как отметил глава региона, используются все возможности, чтобы поддержать педагогов. Калужская область участвует в федеральной программе «Земский учитель» - уже 45 учителей приехали к нам из других регионов. Проблемой дефицита кадров как раз занимаются в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры», которую возглавляет Шапша.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBuZ05DaWdEa0VFa0V6dEg2S2pTVkE9PSIsInZhbHVlIjoicjk5ck1DaVdqelo5UUVqUWs1L1drSnBQaVprSVNidlNhYkhWbXRXbTU2ampMU0dINWxnamF2S3drQWx4aUJpZy9wMXFZcWNJNWplL1QwZnFJQTlOaUVSUmowQWRQRDNza214MmRMVHBURSt1UUZsaWFkYUEyK2grbkd0eGpPbXFkZE50KytjUG1EeWRaRG1CaGZMemJuVXhKUlVqQUVkck9wTWgvRWl4Nmp4T2JPd2RXcitWdFpuOGoreFgrczN0UTBab1hCWUpkMEVUOXJsVHQxVEt5Q3hBRE1RVUhJMmRpQzlJcHpnRE1LWDE3TXRFaEJoTmZFUlEwL2RMOXZhRnhTbCs0Qm96b1JkbVNRaWQvTWFMSFc2L0NBRDZtTXJnUk5MdlM1aDc4djBxamFTVW9jaDM4WDVzcW9zMzF5MEZmU0R5SUFKenE4dTRBTXZnNGp1K3NTZTh4UG1oalNLSHRUUjRHUFN5NjRoQVBoemVuVDdWWmNWSnUzMENQK1RZMW5mMHVsazNFOEFibzlPdE9ucTlMNlZNaWxucnJKQ0lmYjd6Z254RnRuY215ajhoUVE0VVk0aXNLVGFESlhqYSIsIm1hYyI6IjhhNTU3ZGJiNTg2Y2M3ZTU4MWE4MWUxM2QwNjdmODVmOWRhOTU3YzY1Y2RkZWMwMGFiODUwMjUzNzBjMWVhOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNVUFVITmxDaWhXc296amxPdXorYnc9PSIsInZhbHVlIjoieUZVS1pabnF6L0tKMlFPZ2tqSjgwWmVqN1lyeUZSaVpwOTY1WmdVeE9ZUnljMVg4WUsxcFQyYlFnTE5SN0RvWUtrME5XQ1phUjdub1A1SXdpdFM2YU85UFRFeDV1ZXBmZ1ZJUGRrbUEvTFcwZzl1dVRRMWJqVmJ3bnUyOWxTbVQ1eVNHMWMraThKeHZsU0FrWFRrZUhDSndrSFZROS9UREYxTisva3ErQ2wreDRuT0NnY09SSGp2V3NRcG55anFVM0ZZbXdaYkkxamE5VVhNMmRFZVpPU2ozU1ZkejRZbzlvS2xsVDB2YnROQS9nb0Nka05sc216bHBzWE1lc3RqVFk5K2IxVVdvUTdpNHhPZ0dzdUZ4VVhoZ242OSsxWUx0U05abkJ1enYxSnBIK2ltdlhoY3BNZjVqaThzVlVwMXpmcE1QY05KN21aTjFWUXNoeVVhUVVBNnZSNjA5OGtPS0tzdm5uZFE3UFpIUWhXbkw5cGZSRFRNalVmU3NLVno1MDVTTnBBLzNCeUxoNHB1em1vbWRlbjgrQ2pUUUZJZUJjOHpodEliZksrY1J6SWN2TmNlMVpWait0TmRhdHhDV2FOTSttUWNRelVhS1dkb1FKSDVpVFhWeWpwL2dIYmYyYWQyc01vY1ZQZlJZb0xCR1BZbVI3SmlwekV6THFJdkR1MHZxSHpKaDJDYWg0blFkR0xVcUxUazdINTdEYUJiVkR0YmloNUpWSkRwUUVSc3lPdFVVZkYrUVltRGNoMkEraWcwcHdwTHhIaXVhQjQwZXk2bWhabnVnZFZMdjRnNUZ3dmVHU0F3T1RvWU9rSGc2TEpzVk8wckkybU92QVltNCIsIm1hYyI6IjUxY2IwYmU5MDkwY2E1NTExMDllYjQ0M2IwM2QwMzY0YmY2ODA3MDI0ZjcwNDhhNTFlMWUwOWUxYjkwNWY0Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+