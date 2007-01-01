Шапша рассказал о важности Государственного Совета России
В понедельник, 1 сентября, этой структуре исполнилось 25 лет.
- Востребованный институт власти, который обеспечивает прямой диалог между регионами и федеральным центром, - подчеркнул губернатор Калужской области.
Госсовет вырабатывает практические решения и тиражирует успешные практики.
На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 1 сентября Владислав Шапша обсуждал кадровое обеспечение сферы образования.
Как отметил глава региона, используются все возможности, чтобы поддержать педагогов. Калужская область участвует в федеральной программе «Земский учитель» - уже 45 учителей приехали к нам из других регионов. Проблемой дефицита кадров как раз занимаются в рамках комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры», которую возглавляет Шапша.