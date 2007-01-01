Афиша Обнинск
Общество

В Калуге откроют нового космонавтика

Дмитрий Ивьев
01.09, 16:10
В пятницу, 5 сентября, его установят в сквере 50 лет ВЛКСМ на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

Это будет космонавтик Студенческих отрядов Калужской области.

- Сквер ВЛКСМ и знаменитый Паровоз Л-3540 - это место, где писались трудовые подвиги, закалялся комсомольский дух и рождалась настоящая молодежная идентичность. Космонавтик станет мостом между эпохами: от строителей БАМа до современных студотрядовцев - тех, кто сегодня строит будущее страны! – рассказали авторы проекта.

Церемония начнется в 14:00.

