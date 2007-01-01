В Калужской области начали реставрировать старинную колокольню

Началась реставрация колокольни «Церкви Покрова» 1810 года постройки в селе Кольцово Ферзиковского района. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

«Усадьба Кольцово» основана в сельце Горяиново конце 18 века генералом Каром и выстроена в стиле раннего классицизма.

- До настоящего времени от грандиозного комплекса до нас дошли лишь колокольня церкви Покрова Пресвятой Богородицы, здание церковно-приходской школы и регулярный парк, - отметил Чудаков.