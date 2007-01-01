В Калужской области началась вакцинация против гриппа

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, прививка помогает выработать иммунитет к вирусу, снижает риск тяжёлого течения болезни, осложнений и летальных исходов. Даже при заражении у вакцинированных заболевание, как правило, протекает в лёгкой форме.

Для проведения иммунизации в регион поступило 27 150 доз вакцины «Совигрипп» и 22 540 доз «Флю М» для взрослых, а также 57 040 доз четырёхвалентного препарата «Ультрикс Квадри» - для детей.

Вакцинация школьников и дошкольников будет проходить в плановом порядке. Приглашения на прививку будут направлять участковые медицинские сёстры в поликлиниках по месту жительства.

Граждане старше 18 лет могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту прикрепления.