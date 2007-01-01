Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Троих организаторов нелегальной миграции задержали в Калужской области
Новость дня Общество

Троих организаторов нелегальной миграции задержали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.09, 15:03
В полиции 1 сентября сообщили о задержании трёх человек, подозреваемых в организации незаконной миграции. В число фигурантов дела вошли двое мужчин - 44 и 56 лет - и 43-летняя женщина.

По версии следствия, они за денежное вознаграждение организовывали фиктивную регистрацию мигрантов из стран ближнего зарубежья. Для этого подозреваемые нашли восемь квартир в Калуге и Малоярославце, собственники которых соглашались оформить прописку за плату, зная, что мигранты фактически там не проживают.

Потенциальных клиентов злоумышленники искали по принципу сарафанного радио.

Подозреваемые также подготавливали пакет документов с ложными сведениями о месте жительства иностранцев, которые затем передавались в миграционные службы. По данным оперативных служб, за два года фигурантам удалось незаконно оформить регистрацию не менее чем для 100 мигрантов.

В ходе обысков в резиновых квартирах, а также в арендованных подельниками павильонах в Малоярославце были изъяты компьютеры, средства связи, документы, денежные средства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Двое мужчин заключены под стражу и находятся в следственном изоляторе, а женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Новости компаний
