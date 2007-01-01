Недетские цены на такси: калужанка требует автобус до садика

В понедельник, 1 сентября, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- Уважаемый Владислав Валерьевич, 848 рублей стоит отвезти ребенка в сад с «Дубравы» до Юрия Круглова, 3. Когда я написала о проблеме с отсутствием транспорта к саду, мне ответила горуправа, что «планируется искать возможность в ближайшие годы». А до ближайших лет как нам быть? Начнется осень, дожди, зима, и тарифы на такси будут ещё выше. В саду не хватает кадров, в частности, из-за отсутствия транспортного сообщения. Многие хорошие педагоги не хотят идти работать в этот прекрасный, действительно замечательный сад. Проблема есть, и её надо решать сейчас, а не через годы, - написала она.

В городской управе ответили, что по проезду Юрия Круглова отсутствуют объекты транспортной инфраструктуры и что пуск общественного транспорта пока не запланирован.