В Калужской области жители села полгода живут с болотом из-за утечек на водопроводе

Дарья Джуманова
01.09, 14:34
1 438
В понедельник, 1 сентября, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- В селе Гремячево Перемышльского района напротив дома 134 «Водоканал» уже полгода никак не могут устранить проблему прорыва. На данный момент уже образовалось болото. Люди ждут каждый день и спрашивают. Можете как-то помочь с этим вопросом, - написала она.

В региональном Минстрое ответили, что постоянной аварийной ситуации нет, но иногда могут возникать утечки. Сейчас ожидается техника, и при первой возможности специалисты выедут на место для принятия мер.

