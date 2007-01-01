Лето 2025 года оказалось теплее нормы

Средняя температура в Калуге была выше на 0,4 градуса, чем в среднем в предыдущие годы. Об этом 31 августа сообщил известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

Хотя июнь и август оказались прохладными, среднюю температуру вытянул теплый июль.

Больше, чем обычно, было и осадков. Норма превышена на 42%. На квадратный метр почвы за сезон выпало на 92 литра воды больше положенного.

Теплым оказался последний день лета. 31 августа воздух прогрелся до 29,8 градуса. Рекорд тут держится с 2020 года - +30,3.