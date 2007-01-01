Калужанам предлагают побороться за крупный денежный приз в рамках всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

Финальный этап второго сезона состязания под названием «Семейное древо» стартовал 26 августа, сообщило правительство области в понедельник, 1 сентября.

Заочная часть проекта продлится до 1 октября и будет включать в себя викторину на тему истории и культуры России. Команды, показавшие наилучшие результаты, получат право выступить в полуфинале.

Шестьдесят семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей. Эти деньги можно будет использовать для улучшения жилищных условий. Дополнительным поощрением для финалистов станут туры для совместного семейного отдыха.

Для участия необходимо сформировать команду из минимум четырёх человек, представляющих три поколения одной семьи, и зарегистрировать её на портале этосемейное.рф до 14 сентября. Обязательное требование — включение в состав команды ребёнка в возрасте от 5 до 17 лет.