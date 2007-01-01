Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Минздрав Калужской области проверил доступность расписания для записи к врачам
Общество

Минздрав Калужской области проверил доступность расписания для записи к врачам

Дмитрий Ивьев
01.09, 12:43
0 768
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Министерство здравоохранения Калужской области отреагировало на жалобу жителя, поступившую через QR-код, о трудностях с записью на приём к терапевту. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе правительства региона.

Выяснилось, что у пациента возникли сложности не только с бронированием талона, но и с получением необходимого направления. Информация о нарушении была направлена руководству «Калужской городской клинической больницы № 4 им. А.С. Хлюстина» для ознакомления и контроля. В ответ администрация медучреждения провела дополнительный инструктаж с сотрудниками регистратуры с целью улучшения качества обслуживания.

Минздрав напомнил жителям региона о доступных способах самостоятельной записи на приём к врачу-терапевту: через портал «Госуслуги», региональный сервис регистратура40.рф (включая мобильное приложение «К врачу»), по единому номеру 122, через чат-бот в Telegram @Minzdrav40, а также традиционно — в регистратуре поликлиники или по телефону кол-центра: 8 (4842) 44-30-94.

Если на выбранную дату свободных талонов нет, граждане могут отслеживать актуальное расписание врачей на сайте регистратура40.рф в разделе «Расписание врачей» и записываться на освободившиеся слоты в режиме реального времени.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
17%
0%
0%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZxUVBaOGpDVXdPUHRlYjAvaEdhbHc9PSIsInZhbHVlIjoiUDJDeWlLL0VwWUpKZWgrckNIOFdRaFJsWVQzU1Jwa3loK2JjSDlHbVlGYUg4YkRqNlljM09BbUtaWEdBVTcza2lRTzVXTFFqNk9haDZtUUxJQ2Z6UmFxc2w4ajNUaEFTbmRhNmVvVHhPZkVLYXhwVHJISGt6TWM0QjZhTVlub2VYU00vSzRsLzhWRzJrakxTalZZenZxSFoyVjVJOHhodU1Ia0pneTVtdlVRSTBieGJGNkduSzdORmx4blhzZCtNbytHRHFuRmwwZ0piK254cUpEZU02Mmh3QkFmZ3EwMzFadmhxc1FjMjdhdlZFNWJnTTZLeG9LWXpjb1liKy9vM1NJVDg2ZkFwWVhwYk1mY3duWmpHWXlEeXBnTWNXRFk2UXFERTk0bXUvdkZFdFh6a3UvcFNmR2tQVXdPT3JQTlBUaGpkVDF1VFJzV21sVFk4a1dtYlZGMWNCajFGK3R4SEpUUmN3Z0I5bXRJdFQzTVV2VmY4L1BlTHFmeG5Wd0hRbnFYSU00ekN3eTg0cDEzUWFnMmlXaEgwWGJsNDNsdGRzVEI2Q0RzMnY4eUxMTldjb0lzTjZ1ZklaSUsvUkFCWiIsIm1hYyI6ImU1MzllNmNkNTI4M2E2ZDNiOTQ2MjIzN2Y1YjMyY2JlM2M4YjkyYzczNzRmMDhiYzBkZTA0MzVhZTYxOGI3MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllUWXEvUnhGazJwbG8yWjJzWXhXUHc9PSIsInZhbHVlIjoiSTRBZWJpYThSbFF0OUtPUUxjVHFGQWwyUG5nL0F0aHJZSWNuZEdLaFlyOWd4L09DT25udGhQZ2VybUhiYmJEVmlzNUxtUmNGVnlBQ2VRSHQ4OU1HRnMvV3JrNG1DV3c4VHhObjY1MVlheHIveDduWnlLelBZcGhuMmJiZmtvSzBWT0dJcGtodzdDRGZ3NEQxWG9wQm5XQ1U4ekloQnUxckIreHpPa3FtSklQRVNUVkpURmlFemJHZ1VOd0t6ZWZrOGg0R0tudWJBZ0Fac1hyclJXbjg0azdLZXk4ZS9wNEZ3cm1FYU90bnB6M1h3TFBOd3ZTMzJLcGw4cWZNci9ETkNwS3U3bFF6VlNoSGtNYXNMWitPVi9OWENia0cxNCt1NFVmWWRWQUhMWlYzNlZGeFNEd095WEhTbzhsSDVVcXUyWjRUM1ArNHhRM0h0YnVpMk1FVldlNXF3OE94VFBnM2lMbTd3a1lYd2wzMUlJankwQkw3dVRIbmI2djB6TlpRdkdzQnAyZEhHdjhIa0wzbGNhaVh5clJOUnF0NlVEb1ZZd3dzM2l3NU5Vc2E2NTduMkpLbkJZb1BIbWNxeDhrODg3UUdFdnB2Z1dKbFNYM3E4b0RhTGtRTWIvT2I0UVdIQk5vNEFpeEg1b2UyaGVreVlPYlJKb1BIM2JidFJBVmx5U29FejdHYllQWlRvSUpZdlVIZGR6KzF2Nk8vU01DZXUwVy9zdW1sZGJkNlo3TitTV3BveGNUQ0wraFRxR0x0RHgzVkZ4aHJKa29pZmE0L0JYd25kZDRKWDA5Q2VwTWUvOVFwdHJQOEpwOFJtR24xZUJNZGpoM0NwSmo4MWlybyIsIm1hYyI6ImMxMzBkMDMxMTBkZjc1NGY0ZjM5M2U2M2E5NTlkNDgwMWI1YmYwODgyMmQ3ZTFkYjc3MTBjZjEzNzFiNTQzZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+