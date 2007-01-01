Минздрав Калужской области проверил доступность расписания для записи к врачам

Министерство здравоохранения Калужской области отреагировало на жалобу жителя, поступившую через QR-код, о трудностях с записью на приём к терапевту. Об этом сообщили 1 сентября в пресс-службе правительства региона.

Выяснилось, что у пациента возникли сложности не только с бронированием талона, но и с получением необходимого направления. Информация о нарушении была направлена руководству «Калужской городской клинической больницы № 4 им. А.С. Хлюстина» для ознакомления и контроля. В ответ администрация медучреждения провела дополнительный инструктаж с сотрудниками регистратуры с целью улучшения качества обслуживания.

Минздрав напомнил жителям региона о доступных способах самостоятельной записи на приём к врачу-терапевту: через портал «Госуслуги», региональный сервис регистратура40.рф (включая мобильное приложение «К врачу»), по единому номеру 122, через чат-бот в Telegram @Minzdrav40, а также традиционно — в регистратуре поликлиники или по телефону кол-центра: 8 (4842) 44-30-94.

Если на выбранную дату свободных талонов нет, граждане могут отслеживать актуальное расписание врачей на сайте регистратура40.рф в разделе «Расписание врачей» и записываться на освободившиеся слоты в режиме реального времени.