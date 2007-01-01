В Калуге ремонт на улице Платова сделала не управляющая компания

Напомним, житель дома на улице Платова, 6 был неприятно удивлен «обновлением», которое появилось в его подъезде.

Вместо нормального ремонта стены местами лишь кое-как замазали свежей краской, оставив неровности.

Однако при запросе в управляющую компанию мы получили неожиданный и категоричный ответ. В УК «Терра» заявили, что к этому ремонту не имеют никакого отношения.

- УК не проводит ремонт по данному адресу! – таков был лаконичный и однозначный ответ из компании.