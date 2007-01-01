Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге ремонт на улице Платова сделала не управляющая компания
Общество

В Калуге ремонт на улице Платова сделала не управляющая компания

Дарья Джуманова
01.09, 11:34
1 903
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Напомним, житель дома на улице Платова, 6 был неприятно удивлен «обновлением», которое появилось в его подъезде.

Вместо нормального ремонта стены местами лишь кое-как замазали свежей краской, оставив неровности.

Однако при запросе в управляющую компанию мы получили неожиданный и категоричный ответ. В УК «Терра» заявили, что к этому ремонту не имеют никакого отношения.

- УК не проводит ремонт по данному адресу! – таков был лаконичный и однозначный ответ из компании.

Лента настроения
9 оценили
0%
0%
89%
0%
0%
11%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlY0L3I1RS9idTFxc0h6RUpsOVpSaFE9PSIsInZhbHVlIjoiOFREVTBLZ0lOZ2xqY3JROEg4QmlOOFFKYlhxa0s2TXBkQXJjSEFyR2NmUUlSa0hTK0xTM2I0c1RMZURab1NTR2hpU0xZU3dTak4rcHVuYldnaHhGR25WSWRPMnNqd2FJbGl2dWRMQytENzdLSFVUblI2NzBSeFZpTUtWaEoxT0EwTjIxZW40QWVBYllacFFjdElFeXREN0NsSWc0L01EYy9tM0g1R2gxSUhuMjBQL1JuNUsrc3lPWVRMUHNsajg5aWFvZGE1Tkl3K05UNkxEWkgwaWRZdVNucnU5aGpRSlFaajNaVDNGeU8wa0xiYUF0U0JCcmNqMjJpR3FnVWs3KzdtN20vRlkwRGpiaWMwLzdPK3lTUXRyQldvSUpwNU9LMC9MWStTc1RvSVkxZFdIMktjQW1TMS9qMXg1UWptMjFzS282STloQUlsQllUNXdzdmJVUGlsMU80MTRadE1GdFFlRjlqY1ZaVWVJbm52WWMrSGJmWk5NZUtpT1phZ1RCb0lTbUlrN291c0g0c0s5VHBtNlRyWCt6aG9ITVVzNWUydW9mRVNRL0xzYTlvSkExMlVrSVJYZStPSXlaUkNXRiIsIm1hYyI6ImEyN2UwNzExNGYzNTM5ZDBmMDI4MjQwNzNlNGQxYzAyM2FiMjc4OTRmZTU5YWVkMTI2ZjM2YTVhODEzYjQwNmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im8xZSsxb2VLYzBxNkZQeDBvK2xYU3c9PSIsInZhbHVlIjoiOGNTQnZVKzlzZ2xzMnhFK0R2SmxkaDFrZ1o1VjNVSHpHYWxGRmpjVFQxRGdYdmZwSnExNzRUZ2dEMEV6ZFNKcW9nYUluM1RrQWhINXNnYTdrSzM1V3hOU2h5NHlwUU5Rck85dUc5c2szaS9ISEhhNmQzekJTY1pKZ0Y5bWhlb21rdXRCQUNlZ1kzSnU2RUM2aFFhTHlaRnhwZ1cvbzdoaXVacGhsNnZ2c3FTMDhSTFR1amRLbHp5djVJYUtaWWhNMWxGbnNlMG8wRWFvQnRhYnRwbGdBdXNVcmZMb1ByT1dtSUtUcVJmbGVHRnMzR20rS2wxSzRmWjZ0VTJxY0JuQm9EQWJuTlFhbkptRnVWaGJ0WkZNT1U2dGR3emljMks1WTkvMFRaRVppZ1YwY05ua28zcXhDeUpuVlB0V1JYdURNeTRzMlNVMnMrOFUwd1ZJeU9mQmdWYUNwbGVyc21DcTBLeTBVTTdnOU11RjgvdUxSNk05RjVSNzMrSzgxblZlKzFZV2JkL09qR05pVEhwZEdTbTZKemppQ0RnVS9nZUtPUitYazBRYnVPRUpBUkI2ZW80QWYzMHQzY2tGTm1lVndaVC9vWGpaWlNtSC9Dd0NKekRFeldHbk05U1Z5UURQbGxQTy82aW8zSXgzdHhRNFQ3NFlpMS9xRVRGT0FEZmdSbXNhTWcvVnFFUGQ5MG52TTdRRTBtaVBBMXlIblc1NEs0V0wwVHpSQnFzWWVub3V2ZWdPbzdtSmdtSThveUlMaTFKVHQ3cmtuQXA0WThTNjlZTis1a1hyUUs3clhsa0VXMWU1TG5MVCswWGVsMUQ1TitiV3ByTnpLUlpzNWU0UCIsIm1hYyI6IjcxZjQ1NWFkZTNkYjAxMzQ3YWJkZmJlZDZjY2E4MTI1YjY5NzlhZTIzYjhlMDEwMjJiNzY3ZDM5MjVhNDBlYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+