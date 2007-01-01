В деревне Дзержинского района навели порядок с мусорной площадкой

Поводом для изменений стала проверка природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 1 сентября.

Специалисты выявили две основные проблемы на месте сбора отходов в деревне Никольское: во-первых, у площадки не было нормального твердого покрытия, а во-вторых, мусор часто не убирали вовремя, и он скапливался вокруг контейнеров.

Такое положение дел нарушало санитарные правила и создавало неудобства для жителей. Прокуратура не стала ограничиваться замечаниями и подала официальный иск в суд на местную администрацию.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и обязал власти деревни привести площадку в порядок. На данный момент нарушения устранены.