Чиновника в Юхновском районе оштрафовали за неправильную работу с жалобой

Местная администрация нарушила закон при работе с обращением жителя. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 1 сентября.

Оказалось, что когда в администрацию поступило обращение, часть вопросов в котором не входила в её компетенцию, сотрудники просто оставили его у себя. По закону они обязаны были перенаправить эти вопросы в тот орган, который может их решить. Однако этого сделано не было, и обращение гражданина фактически «замяли».

Несоблюдение правил работы с жалобами обернулось для чиновника судебным разбирательством. Прокуратура инициировала дело, и суд обязал его выплатить штраф в размере 5000 рублей по статье о нарушении порядка рассмотрения обращений.

Этот инцидент заставил администрацию пересмотреть свои внутренние процессы и исправить недоработки.