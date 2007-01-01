Модернизация объектов образования проходит в рамках совместной программы

В РФ с 2022 года ведется масштабная модернизация образовательной инфраструктуры. По поручению президента Владимира Путина «Единая Россия» совместно с Минпросвещения реализует программу капремонта школ. За это время в регионах было обновлено 5 602 здания учебных заведений. С этого года проект расширили: теперь он распространяется на детские сады и колледжи.

Проект капремонта школ является частью народной программы ЕР, поэтому ход работ на каждом объекте контролируют представители партии. На профильном Всероссийском штабе секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что благодаря слаженным действиям родителей, педагогов, членов партии и Минпросвещения удалось выполнить большой объем работ к 1 сентября.

— В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов, — отметил он.

До конца года завершится ремонт еще 580 школ, 143 детских садов и 78 колледжей. Согласно планам по строительству, которые представил министр просвещения Сергей Кравцов, предусмотрено возведение 150 общеобразовательных учреждений, 12 передовых школ и 100 детсадов. Работы будут вестись до 2030 года, при этом часть объектов сдадут уже к 2027 году.

— Перечень работ за счет софинансирования из федерального бюджета дополнен ремонтом спортивных сооружений и отдельно стоящих санитарных узлов. То есть программа комплексно охватывает не только школы, но и школьные территории, — уточнил Сергей Кравцов.

В свою очередь, политолог, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов подчеркнул высокую социальную и организационную значимость программы по капремонту и строительству образовательных учреждений.

— Инициатива президента, которую реализует «Единая Россия» совместно с Минпросвещения и региональными командами, – это наглядный пример эффективного взаимодействия между правительством, партией и гражданским обществом, — считает политолог.