В Калужской области 103 человека пострадали от укусов клещей
Такие данные зафиксированы за неделю, с 25 по 31 августа.
Среди пострадавших были 15 детей, сообщили в понедельник, 1 сентября, в региональном управлении Роспотребнадзора.
Больше всего случаев зарегистрировано в Калуге, Ферзиковском, Козельском, Медынском, Бабынинском, Куйбышевском, Юхновском и Мосальском районах.
За неделю в лаборатории исследовали 121 клеща, снятого с людей. У 23 из них выявили клещевой боррелиоз.
В этом году 19,04% клещей были заражены боррелиозом.