Новость дня Общество

В Калужской области 103 человека пострадали от укусов клещей

Дмитрий Ивьев
01.09, 10:29
Такие данные зафиксированы за неделю, с 25 по 31 августа.

Среди пострадавших были 15 детей, сообщили в понедельник, 1 сентября, в региональном управлении Роспотребнадзора.

Больше всего случаев зарегистрировано в Калуге, Ферзиковском, Козельском, Медынском, Бабынинском, Куйбышевском, Юхновском и Мосальском районах.

За неделю в лаборатории исследовали 121 клеща, снятого с людей. У 23 из них выявили клещевой боррелиоз.

В этом году 19,04% клещей были заражены боррелиозом.

