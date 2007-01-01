Афиша Обнинск
Общество

Владислав Шапша наградил финалистов Чемпионата «Профессионалы»

Дмитрий Ивьев
01.09, 07:05
Пять призовых мест в индустриальном зачете всероссийского чемпионата «Профессионалы», проходившего по 22 компетенциям, завоевали представители Калужской области. Глава региона Владислав Шапша отметил их высокий уровень подготовки и подчеркнул, что область гордится своими молодыми специалистами.

В состязаниях приняли участие более 200 человек. Среди победителей - калужане: Владислав Рыбаков из КНИИТМУ, сотрудники компании «Пандора» Андрей Сагайдак и Никита Шеин, представитель завода «Сигнал» Матвей Гузов, Игорь Ситников с КТЗ, а также студент Калужского техникума электронных приборов Илья Галиченко, выступавший в паре с участником из Москвы.

Владислав Шапша отметил, что впервые в регионе проходит чемпионат профессионального мастерства такого масштаба, и подчеркнул важность проведения финала по промышленным компетенциям. Он рассказал, что область активно работает над укреплением своих позиций в промышленном производстве страны, и выразил восхищение атмосферой соревнований - поддержкой команд, позитивной энергией и радостью от побед. Глава региона также подчеркнул, что технологическое лидерство региона во многом зависит от таких целеустремлённых, талантливых и мотивированных молодых профессионалов.

Со вместе с Владиславом Шапшей награждения победителей удостоились почетные гости мероприятия: летчик-космонавт Константин Борисов, депутат Государственной Думы Мария Бутина, ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов и директор Курчатовского института Юлия Дьякова.

