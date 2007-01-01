Геннадий Новосельцев: День знаний – одно из самых трогательных и торжественных событий

Председатель Законодательного собрания Калужской области поздравил жителей региона с Днем знаний.

- Дорогие друзья!

День знаний – одно из самых трогательных и торжественных событий для школьников и студентов, их учителей и преподавателей, родителей, бабушек и дедушек. Все учебные заведения открывают свои двери перед будущим нашей огромной страны!

Современные школы, колледжи и вузы – это не только достойное образование, но и передовые технологии, уникальные проекты, возможность саморазвития. И, конечно, главная составляющая современного образования - это лучшие педагоги, которые с любовью передают бесценные знания подрастающему поколению.

С новыми силами, планами, с ожиданием открытий в Калужской области начинают учебный год 124 тысячи школьников. Первый раз за парты сядут почти 12 тысяч ребят. Для них это особенно волнительный день. Хочу пожелать первоклашкам смелости - поверьте, школьные годы – самые чудесные в жизни! Для 4,5 тысяч выпускников начинается самая трудная и ответственная школьная пора – желаю им не ошибиться с выбором своего призвания! 22 тысячи студентов сядут за парты колледжей и техникумов. Спасибо, ребята, что выбрали особенно важные для страны специальности! Нам очень нужны профессионалы своего дела!

Дорогие друзья! Жизненный путь не бывает простым, будут и подъемы и падения. Но я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда ставили перед собой цели и упорно шли к их достижению. У вас обязательно все получится!

С Днём знаний и началом нового учебного года! Пусть он будет наполнен яркими и добрыми событиями!