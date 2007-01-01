Бастрыкин лично вмешался в ситуацию с мигрантами и шумным клубом в Калуге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за беспорядков в доме на улице Академика Потехина в Калуге.

Поводом стали жалобы жителей на шумное развлекательное заведение на первом этаже их дома, - сообщили в воскресенье, 31августа в региональном СК.

По информации в СМИ, посетители заведения, в основном мигранты, постоянно нарушают общественный порядок и режим тишины, из-за чего люди опасаются за свою безопасность. Как сообщается, предыдущие жалобы в различные инстанции ни к чему не привели.

Теперь центральный аппарат СК взял ситуацию на контроль. Региональным следователям поручено провести проверку и доложить о результатах расследования.