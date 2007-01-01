В Калужской деревне сломанная колонка заставляет пожарные машины тормозить о здание ФАПа и приводит к трагедии

Жители деревни Лужное Дзержинского района в воскресенье, 31 августа, обратились с жалобой к губернатору Калужской области.

На странице главы региона Татьяна Куракина сообщила об очередном прорыве водовода.

- Прошло две недели после починки прорывов водовода, с месячным отсутствием воды и снова прорыв, - жалуется местная жительница. - Ответ водоканала, о том, что система водоснабжения не нуждается в полной замене трубопровода и работает в штатном режиме не соответствует действительности.

В качестве подтверждения своих слов, Татьяна Куракина рассказала, что в аварийном состоянии находятся почти все колонки деревень сельского поселения Сени, в которое входит деревня Лужное.

- Ниже, по этой улице, находится здание администрации и ФАП, - объясняет женщина. - Прорывы зимой при морозе сковывают улицу гололёдом, постоянные аварии. Пожарные и грузовые машины скатываются прямо в здание ФАП. А в ночь Нового года одинокий пожилой мужчина поскользнулся и упал, потерял сознание и замёрз, умер от последствий обморожения.

В региональном министерстве строительства и ЖКХ попросили указать точнее адрес утечки воды.