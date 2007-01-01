Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области отремонтированная меньше трех лет назад дорога напоминает лунный ландшафт
Новость дня Общество

В Калужской области отремонтированная меньше трех лет назад дорога напоминает лунный ландшафт

С просьбой вновь отремонтировать участок дороги от Ястребовки до Филеново в Ферзиковском районе в воскресенье, 31 августа, обратились местные жители.
Владимир Андреев
31.08, 11:20
2 569
В 2022 году ремонт автодороги «Ястребовка-Андреевское» - Песочня проходил в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- В настоящее время состояние дороги оставляет желать лучшего — передвигаемся по ней как по поверхности луны, убивая свои автомобили, - написали местные жители на странице губернатора.

В администрации Ферзиковского района заявили, что сейчас проводятся конкурсные процедуры для определения подрядной организации.

- После проведения аукциона сразу приступим к выполнению ремонта автомобильной дороги, - добавили в администрации района. - Планируем завершить ремонт в этом году.

О том, почему меньше чем за три года дорога превратилась в цепь «лунных кратеров» и кто ответит за вложенные в ремонт средства по федеральному проекту не сообщается.

Всего: 2 комментария
