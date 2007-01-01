Калужане возмущены строительством теплотрассы на детской площадке

Во дворе жилого многоквартирного дома №25 по улице 65 лет Победы демонтируют детскую площадку под строительство теплосетей.

Жительница правобережья в субботу, 30 августа, прислала сообщение в чат бот обратной связи.

Речь идет о строительстве теплотрассы для нового детского сада на Правом берегу Калуги.

- 29 августа подрядчик начал строительство теплотрассы, демонтировав детскую площадку нашего дома, - пишет наш подписчик Екатерина. - Данный участок сети пройдёт внутри двора, через детскую площадку, в пешеходной части в непосредственной близи жилого дома, в том числе с большим потоком детей.

По словам калужанки, теплокамеру ставят на место горки на детской площадке.

- Такое соседство опасно, так как при прорыве или повреждении труб кипяток может вылиться наружу, что грозит сильными ожогами любому, кто окажется рядом, - объясняет Екатерина. - По строительным нормам и правилам прохождение сетей по детским площадкам запрещено.

Сейчас детскую площадку демонтируют, вокруг идут земляные работы. Жители понимают важность строительства детского сада на правобережье, но возмущены фактом сноса детской площадки. Получается, что одно строим, другое ломаем.

- Просим выбрать другой вариант прокладки теплотрассы, который бы не нарушал норм строительства, не угрожал безопасности детей, и не противоречил здравому смыслу, - резюмирует Екатерина.

Ждем реакции городских властей.