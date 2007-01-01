Чиновники Калужской области ностальгируют по своим школьным годам с помощью ИИ
Накануне 1 сентября в социальных сетях многие традиционно публикуют старые школьные фотографии.
Современные технологии добавили пожелтевшим от времени фото новое движение.
Глава администрации Ульяновского района «оживил» свое школьное фото.
- Всегда с трепетом вспоминаю детство и школьные годы, много раз видел, как с помощью искусственного интеллекта оживляли фотографии, - написал Александр Анисимов на своей странице в соцсети. - Решил сделать также. Немного вернулся в прошлое.
Кстати, 1 сентября 2025 года в 345 школах Калужской области за парты сядут 124 000 школьников, из них 11 550 первоклассников.
В регионе за последние пять лет было открыто 8 новых школ.