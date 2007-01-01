Афиша Обнинск
Шахматисты Калуги предпочли еду и пляски любимой игре
Общество

Шахматисты Калуги предпочли еду и пляски любимой игре

В День города, 30 августа, на площадке ИКЦ прошел открытый шахматный турнир.
Владимир Андреев
31.08, 07:43
0 224
Столпотворения как, например, на дышащей шашлыками Театральной улице здесь не наблюдалось.

В тишине за полутора десятками шахматных досок шли баталии, продолжающиеся на Земле уже от двух до четырех тысячелетий.

Организован турнир был Российским военно-историческим обществом и калужской федерацией шахмат. Он стал продолжением общероссийского проекта по созданию уличных шахматных клубов на территории России.

В Калуге интеллектуальная игра пока не пользуется такой же популярностью, как, например, многочисленные забеги и заезды.

Однако, уже тот факт, что в День города в областном центре прошел такой турнир, говорит о том, что шахматы в Калуге есть.

