Общество

Глава Калуги подчеркнул выгоды от проведения финала чемпионата «Профессионалы»

Дмитрий Ивьев
29.08, 16:42
0 230
Калужская область стала площадкой для финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы», что принесло региону значительные экономические преимущества. Об этом рассказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов, отметив высокий уровень конкуренции между городами за право принимать подобные мероприятия.

По словам Денисова, возведение современного федерального технопарка стало важным шагом для развития Калуги. Этот центр среднего профессионального образования (СПО) позволяет проводить масштабные федеральные мероприятия, включая всероссийские соревнования и коллегии министерств. Несмотря на нагрузку, которую такие события оказывают на городскую инфраструктуру, они приносят существенную пользу, способствуя развитию малого и среднего бизнеса и увеличению налоговых поступлений в местный бюджет.

Градоначальник подчеркнул, что проведение чемпионата стало возможным благодаря активной поддержке губернатора региона. Такие мероприятия не только укрепляют позиции Калуги как современного образовательного центра, но и создают условия для роста туристической привлекательности города.

Чемпионат организован Министерством просвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.

