Калужан призвали не выпускать в небо воздушные шары

С таким обращением в пятницу, 29 августа, выступила Дирекция парков Калужской области:

- Уже через несколько дней прозвенит первый звонок для первоклассников. Это новый интересный этап их жизни и родители с учителями хотят, чтобы этот день был ярким и запоминающимся для детей.

Но есть один нюанс… Для украшения помещений или для создания атмосферы праздника часто применяют воздушные шары. Безусловно, они яркие и красивые, но опасные.

Шары не растворяются в воздухе и не улетают в космос, а падают на землю и долгие годы разлагаются, загрязняя окружающую среду.

Улетевшие шары могут стать причиной замыканий и пожаров, запутавшись в проводах. Или причиной гибели животных, которые принимают остатки шаров за пищу.

Мы призываем вас отказаться от воздушных шаров и найти им интересную замену, например: применение тканевых флажков, запуск воздушного змея или мыльных пузырей.