Калужан призвали не выпускать в небо воздушные шары
С таким обращением в пятницу, 29 августа, выступила Дирекция парков Калужской области:
- Уже через несколько дней прозвенит первый звонок для первоклассников. Это новый интересный этап их жизни и родители с учителями хотят, чтобы этот день был ярким и запоминающимся для детей.
Но есть один нюанс… Для украшения помещений или для создания атмосферы праздника часто применяют воздушные шары. Безусловно, они яркие и красивые, но опасные.
Шары не растворяются в воздухе и не улетают в космос, а падают на землю и долгие годы разлагаются, загрязняя окружающую среду.
Улетевшие шары могут стать причиной замыканий и пожаров, запутавшись в проводах. Или причиной гибели животных, которые принимают остатки шаров за пищу.
Мы призываем вас отказаться от воздушных шаров и найти им интересную замену, например: применение тканевых флажков, запуск воздушного змея или мыльных пузырей.