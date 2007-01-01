Афиша Обнинск
Общество

«Стройальянс»: строим, сохраняя историю

29.08, 16:23
Одной из команд, принявших участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? Калуга,» стала реставрационно-строительная компания «Стройальянс».

В среду, 20 августа», медиахолдинг «Комсомольская правда – ​Калуга» провёл первую игру, в которой приняли участие компании Калуги.

Пятеро знатоков истории от «Стройальянса» боролись отважно и энергично, со знанием дела, ведь основная деятельность компании — ​реставрация исторических зданий. 

Что?

Компания «Строительный альянс» занимается воссозданием и реставрацией памятников архитектуры. Ремонтирует жилые многоквартирные дома, разрабатывает проекты, составляет научно­­-проектную и сметную документации.

По силам компании и работы в области ландшафтного дизайна, и благоустройство территорий, ремонт производственных объектов и офисных помещений.

У «Строительного альянса» есть офис и в Москве, а их специалистов приглашают для консультаций и работ в самые разные регионы — ​от Крыма и Абхазии до Мурманской области. 

Где?

Центральный офис ООО «Стройальянс» расположен в Калуге на улице Московской, 237.

На счету «Стройальянса» — ремонтно-­­реставрационные работы в Гостиных рядах, на комплексе в честь  600­летия Калуги, в доме Щепочкина, доме Яновских, доме Золоторёвых (ныне — ​Калужский краеведческий музей), Калужском областном драматическом театре, доме купца Калашникова в Калуге и ещё на десятках исторических зданий областного центра.

В Москве компания реализует крупные проекты по реставрации исторических зданий на Остоженке, Тверской, Садовой ­Спасской улицах и на Кудринской площади. 

Когда?

Реставрационно-­­строительная компания «Стройальянс» на оте­чественном строительном рынке работает с 2012 года. Сегодня организация имеет множество значимых успешно сданных объектов в различных городах России и по праву считается флагманом в деле восстановления исторических зданий.

В 2014­2016 годах компания развернула масштабные ремонтно­­-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора» в Калуге. 

Калуга

Строить новые дома ​сложно. Но восстанавливать старинные памятники архитектуры, давая им вторую жизнь, — ​это задача высшего пилотажа. Именно этим и занимается калужская компания «Строительный альянс».

В отличие от многих строительных компаний калужский «Стройальянс» специализируется на реставрации объектов культурного наследия. Это не просто ремонт: нужно не только знать современные технологии, но и глубоко понимать историю, архитектуру и те строгие правила, которые диктуют государственные органы охраны памятников.

Как говорят специалисты компании, работать с историческим зданием XVIII­XIX веков гораздо сложнее, чем построить новое. Нельзя просто взять и использовать любые современные материалы — ​нужно подбирать аналоги, которые сохранят «дыхание» старых стен и их аутентичный вид.

Для такой работы недостаточно просто желания. Нужны специальные лицензии Минкультуры, аттестованные специалисты и огромный опыт. Всё это у «Строительного альянса» есть. Но главное — ​это искренняя любовь к своему делу.

Руководство компании открыто говорит: строить типовые жилые кварталы ​выгоднее и проще. Но компания сознательно выбрала более сложный путь, потому что верит: сохранять историческую красоту для будущих поколений — ​это важнейшая миссия.

«Строительный альянс» больше чем компания. Это сплочённая команда энтузиастов, которые делают свою работу с душой. Они не просто ремонтируют фасады — ​они возвращают нам общую историю, вложенную в камни и лепнину старинных особняков. И гуляя по улицам Калуги, можно своими глазами увидеть результаты их труда, которые действительно радуют сердце.

