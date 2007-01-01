«Стройальянс»: строим, сохраняя историю
Одной из команд, принявших участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда? Калуга,» стала реставрационно-строительная компания «Стройальянс».
В среду, 20 августа», медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» провёл первую игру, в которой приняли участие компании Калуги.
Пятеро знатоков истории от «Стройальянса» боролись отважно и энергично, со знанием дела, ведь основная деятельность компании — реставрация исторических зданий.
Что?
Компания «Строительный альянс» занимается воссозданием и реставрацией памятников архитектуры. Ремонтирует жилые многоквартирные дома, разрабатывает проекты, составляет научно-проектную и сметную документации.
По силам компании и работы в области ландшафтного дизайна, и благоустройство территорий, ремонт производственных объектов и офисных помещений.
У «Строительного альянса» есть офис и в Москве, а их специалистов приглашают для консультаций и работ в самые разные регионы — от Крыма и Абхазии до Мурманской области.
Где?
Центральный офис ООО «Стройальянс» расположен в Калуге на улице Московской, 237.
На счету «Стройальянса» — ремонтно-реставрационные работы в Гостиных рядах, на комплексе в честь 600летия Калуги, в доме Щепочкина, доме Яновских, доме Золоторёвых (ныне — Калужский краеведческий музей), Калужском областном драматическом театре, доме купца Калашникова в Калуге и ещё на десятках исторических зданий областного центра.
В Москве компания реализует крупные проекты по реставрации исторических зданий на Остоженке, Тверской, Садовой Спасской улицах и на Кудринской площади.
Когда?
Реставрационно-строительная компания «Стройальянс» на отечественном строительном рынке работает с 2012 года. Сегодня организация имеет множество значимых успешно сданных объектов в различных городах России и по праву считается флагманом в деле восстановления исторических зданий.
В 20142016 годах компания развернула масштабные ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора» в Калуге.
Калуга
Строить новые дома сложно. Но восстанавливать старинные памятники архитектуры, давая им вторую жизнь, — это задача высшего пилотажа. Именно этим и занимается калужская компания «Строительный альянс».
В отличие от многих строительных компаний калужский «Стройальянс» специализируется на реставрации объектов культурного наследия. Это не просто ремонт: нужно не только знать современные технологии, но и глубоко понимать историю, архитектуру и те строгие правила, которые диктуют государственные органы охраны памятников.
Как говорят специалисты компании, работать с историческим зданием XVIIIXIX веков гораздо сложнее, чем построить новое. Нельзя просто взять и использовать любые современные материалы — нужно подбирать аналоги, которые сохранят «дыхание» старых стен и их аутентичный вид.
Для такой работы недостаточно просто желания. Нужны специальные лицензии Минкультуры, аттестованные специалисты и огромный опыт. Всё это у «Строительного альянса» есть. Но главное — это искренняя любовь к своему делу.
Руководство компании открыто говорит: строить типовые жилые кварталы выгоднее и проще. Но компания сознательно выбрала более сложный путь, потому что верит: сохранять историческую красоту для будущих поколений — это важнейшая миссия.
«Строительный альянс» больше чем компания. Это сплочённая команда энтузиастов, которые делают свою работу с душой. Они не просто ремонтируют фасады — они возвращают нам общую историю, вложенную в камни и лепнину старинных особняков. И гуляя по улицам Калуги, можно своими глазами увидеть результаты их труда, которые действительно радуют сердце.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.