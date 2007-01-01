ОДСК: с заботой о Калуге

На прошлой неделе, 20 августа, медиахолдинг «Комсомольская правда — ​Калуга» провел среди предприятий города интеллектуальное шоу.

Игра «Что? Где? Когда? Калуга» пришлась по душе специалистам самых разных компаний. Все команды, включая ОДСК, провели время с пользой и получили удовольствие от мероприятия.

К кандидатам на звание «Знаток Калуги» присоединилась команда компании, которая совсем недавно пришла на строительный рынок нашей области.

Что?

Объединённая домостроительная корпорация — ​новое лицо на строительном рынке Калуги, но с большим опытом в запасе. История компании берёт своё начало в Орле более 80 лет назад. За эти годы она построила сотни микрорайонов в самых разных уголках страны.

ОДСК — ​предприятие полного цикла. Начиная от добычи сырья и производства необходимых материалов и заканчивая эксплуатацией готовых объектов.

Последние десять лет ОДСК работает по направлению комплексного развития территорий, уйдя от так называемой точечной застройки.

Где?

В Калужскую область компания пришла с северной части города. Там находится её первый и очень важный проект — ​внушительный жилой комплекс.

Кроме того, ОДСК не просто строит дома, а создаёт комфортное пространство для жизни. Поэтому в планах у неё не только квартиры, но и детский сад, уютные дворы. После возведения жилого комплекса будут комфортно обустроены территория у реки и овраг.

Когда?

ОДСК пришла в регион осенью прошлого года. Строительство ЖК на севере города — ​первый обширный объект застройщика в Калуге. Руководство корпорации подчёркивает, что любое строительство на новых территориях проходит с особым уважением к людям, которые живут рядом.

Калуга

В компании убеждены, что будущее — ​за комплексными решениями, а не за точечной застройкой. Гораздо приятнее жить в полноценном районе, где под рукой есть всё необходимое.

Такой подход позволяет создавать для жителей полноценную среду с детскими площадками, зонами отдыха, транспортными развязками и необходимыми услугами прямо на первых этажах домов: ​парикмахерскими, магазинами, кафе и пунктами доставки. Именно такие проекты ОДСК и хочет реализовывать в Калуге.

Что касается локации, предпочтение отдаётся территориям на окраинах города. Несмотря на то что это тяжелее реализовать, компания готова взяться за непростое дело. Её специалисты считают, что нужно сохранять исторический дух Калуги.

Основные трудности возникают из-за потребности в протягивании коммуникаций и строительстве очистных сооружений. Исторический центр города, пешеходный и уютный, должен беречь свой облик, уверены в ОДСК.

Компания с уважением относится к мнению калужан и готова делиться своими планами. ОДСК готова проводить многочисленные встречи, объяснять и показывать планы по строительству не просто домов, а целых кварталов с детскими садами, школами и благоустроенной территорией. Когда люди видят комплексный подход, ​недовольных, как правило, не остаётся.

Думают в ОДСК также об оптимизации строительства и доступности жилья. Несмотря на ужесточение льготной ипотеки, остаются эффективные механизмы. Для этого, например, действует удобная программа взаимозачёта: старую квартиру можно обменять на новую с доплатой, в том числе с использованием беспроцентной рассрочки.

Строительная компания заинтересована в поиске оптимальных решений для выгодной покупки жилья. В конце концов, это бизнес. Именно он в первую очередь мотивирован находить новые форматы взаимодействия с людьми. Ведь благодаря им обеспечивается строительство новых микрорайонов в будущем.