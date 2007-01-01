Власти Калуги не спешат ремонтировать Новаторский переулок

В четверг, 21 августа, местная жительница оставила комментарий под публикацией губернатора в социальной сети.

- Сделайте, пожалуйста, дорогу на Новаторском переулке в Калуге. Совсем некомфортная городская среда, - написала она.

В городской управе ответили, что знают о проблеме, добавив, что там необходим капитальный ремонт. Также сообщили, что ищут способы решения вопроса, чтобы провести работы в последующие годы.

- Неужели надо ждать годы? Там участок в масштабах Калуги совсем небольшой. Неужели нужны годы, чтобы его сделать? – поинтересовалась женщина.

Но ответа она так и не получила.