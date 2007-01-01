Калужанин предложил обновить схему движения в центре города

В четверг, 28 августа, он оставил своё предложение под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Со своей стороны предлагаю рассмотреть изменение организации дорожного движения в центре согласно приложенной схемы. Можно перераспределить нагрузку на улицы, повысить скорость проезда. В идеале вернуть конечную остановку маршрутов 8, 9, 10, 17 в район пересечения улиц Дзержинского и Рылеева вместо автостоянки. Тем более там есть такая замечательная точка притяжения, как новый ТЮЗ. И туда же переместить конечную маршрутов со сквера медсестёр, открыв сквозной проезд по улице Герцена. Уверен, что профессионалы поддержат такой вариант, - написал мужчина.

- Сейчас движение в центральной части города организовано в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения. Ваше предложение заслуживает внимания, в дальнейшем будет рассмотрена возможность корректировки комплексной схемы организации дорожного движения, - ответили в горуправе.

А как вы думаете, будет ли удобно пассажирам общественного транспорта, если остановки перенесут?