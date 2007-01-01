Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанин предложил обновить схему движения в центре города
Общество

Калужанин предложил обновить схему движения в центре города

Дарья Джуманова
29.08, 14:35
0 796
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 28 августа, он оставил своё предложение под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Со своей стороны предлагаю рассмотреть изменение организации дорожного движения в центре согласно приложенной схемы. Можно перераспределить нагрузку на улицы, повысить скорость проезда. В идеале вернуть конечную остановку маршрутов 8, 9, 10, 17 в район пересечения улиц Дзержинского и Рылеева вместо автостоянки. Тем более там есть такая замечательная точка притяжения, как новый ТЮЗ. И туда же переместить конечную маршрутов со сквера медсестёр, открыв сквозной проезд по улице Герцена. Уверен, что профессионалы поддержат такой вариант, - написал мужчина.

- Сейчас движение в центральной части города организовано в соответствии с действующим проектом организации дорожного движения. Ваше предложение заслуживает внимания, в дальнейшем будет рассмотрена возможность корректировки комплексной схемы организации дорожного движения, - ответили в горуправе.

А как вы думаете, будет ли удобно пассажирам общественного транспорта, если остановки перенесут?

Лента настроения
9 оценили
67%
0%
11%
0%
0%
22%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNST0g1TXlVek5nKzBod0g2dEFuU3c9PSIsInZhbHVlIjoicjRmZ0hHankxYko1eXpkRmk2VjZLTERHMW40d3RQQnJNUURFa2tIcTRJNXg5dHdjdWd3M1JRWmZvcGwyTFFhTzVrYWNyTE9RV3M2eTlmSURlVGdPL2V3cVlLTTNFN1dlendpcWxCRXhuOXV2VTFFN2FWVnc4S0htSzliQnNoSEFQQ04rWWtHK0NxNnI2T21IT3pnN3ZGSVNMQUE3NmdxRnliN3RYaHo0bUpaVVo5WG5SU21LaW53Q0VPREhMWnNZdE9uZlBVYUk0TUQxYjlzZzREQmlQZjNxam5qWXpOR1RFaFQxK04zK1lDOXpPK1pqL2JiUTdmNjZWd2Q0S05FZ0RYejhjSzNSalB4QUdkQ1FMS2tQdm8rZWs5Z3dHZzg1czArSHlYYTIyLytWL3VrTG5FQ2JPbnRVQ0s3MktiMllGMnRmZnEvcWNjQkg5UkppZ0xYTk5sZE43YStMS1ptMzhHb3A1M2g0NUg3cDZvbmh3SFp6Z056OWJJQ0M1WForNkhRTTJORHJzYVAxN2k0Y0VPN29DbUY3QXNsZTlxQ0FkaytpcGJwMlY1NW12SjlYZC9mZVJabGFBNTlRRWsxaiIsIm1hYyI6ImNhN2E4NWMyNzFlNTQ0NTdiMWQwMzk3YTI0MjBkZTkxZmY0YWQ0MzBmNWEyNTE2ZGM5NDgyYTQzZGRhMTgwZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlI3R09XbDJEc1JXdzNKS0RibTBaRlE9PSIsInZhbHVlIjoiRlhKVzIzZkFtdzA5dkdKT2FlUDlZSXk2cWVrdkRVcGZmRVY5b1hSNFc3UlBGZERxZnZiaUJkMVBpTmdTb3U1RmduN0ZXODlMTTVGSDQ4dmxvVEJZNnFqbFJCVFBrU0htQVc5VElUSE5KZlY4LzhlMk9ESXUreWpUYTBKRnd6WERNbHpJWXlvT0k1cG9uekkwN1pwUlBBTldvdzVFZDI5L05nRmhQWFhQZ3gzK3BIcmJibzJQRnJ6N2FydEdZSGg4a0ZORnYyeTFBVmtOZnRPTUZrNjdLTjg5N1IwSkQ5TDFoU2FHOXUzelJQR2oySHFtK1lrNmdEMWZkWlJ0RGVBd21wRFhQUTYvRktOeEg4ZXRoNlViV0hvNVR5MkVnTjNtRjZGUjJCYy9IT2V4LytENldweGRkb3MzVFRJZW1KU0hsVUxMQ0g5azFCOUJLemJZaTRRWm5uSjlUNU94RlFJbXFOSW1QcnFtU3dmWG4zMG5XalVsbDdGbFhWeGY5dzBKb0cxTE96QzVLcm5VV2cxM0ZpZDh2NWtMQTMvMTNVaVJOYUVTeWIvc25nZkt3Q2VlODd2QVMxR3paM0lpN3B3V0pjWWZkMHJOOG9GdVhHckxpVUlQdGNSVkpVL2c4WFE1RllUV0RzaHgwM1hSYXQrNTR2UVdXdmtSdkNKcXdwV1dmNEpjTzVrLzA5T2xLVUd5ME5aK2ZxczREUWRuSzNIWThQeVpXeERPdzZYcnhoc0RsTXNnc2RuQ1FMM0NoNFNUVURtVjllQkgzUUtqU3ZHTjBSN0srWEFFeVVPenZBN3kvNTVnUEFuVERaMmNiWnlneCs2NTBpc0ZPV3MxaW1mdyIsIm1hYyI6ImQ4ZTBlYmM5ZDdiZGFhMjZhODBmOTZmZThhMDdlNzJlZWUzOGY5NDQ0NDE3ZWM1YmJhN2VkMWRkNmViNmY1MWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+