Двор на улице Чижевского в Калуге ушел под воду

В среду, 27 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Здравствуйте! Долгожданный ремонт на улице Чижевского превратился в стихийное бедствие для жителей близлежащих домов. Из-за того, что при реконструкции был поднят асфальт, двор оказался полностью затоплен. Люди идут по дороге, машины стоят в воде. Просим исправить этот недочет, иначе двор, который люди ремонтировали самостоятельно, на общедомовые деньги, превратится в руины, - написала она.

В горуправе сообщили, что организация водоотвода по улице Чижевского выполнена по профилю дороги в закрытую систему ливневой канализации и что высота асфальта соответствует нормам.

- Проанализировав данные, было установлено, что скопление воды на въезде во двор происходило и до ремонта дороги. Для предотвращения подтопления на дворовой территории требуется проведение геодезических работ, которые жителям необходимо организовать своими силами. Также есть предположение, что на дворовой территории заасфальтировали дождеприёмную решётку. Мы уже запросили информацию по этому вопросу и в случае подтверждения укажем местоположение представителю дома, - добавили в ведомстве.