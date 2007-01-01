В Калуге в микрорайоне Веснушки просят отловить бездомных собак

В четверг, 28 августа, местная жительница оставила обращение под постом губернатора в социальной сети. Она выразила обеспокоенность тем, что возле школы №13 появилась стая чипированных собак, и попросила принять меры.

- Их 4 штуки, видно, что щенки, но уже сейчас они ростом по пояс взрослому человеку. У меня полнейшее непонимание, зачем такую породу и в таком количестве высаживать в жилом массиве? Сейчас они раскидывают мусор из мусорки, начинается школа, как ходить детям? Примите, пожалуйста, меры, выловите их с нашего микрорайона! Пусть они в питомнике живут, - написала она.

В горуправе ответили, что заявка на отлов животных по Веснушкам уже есть. Бригада выедет для проверки наличия собак без бирок до конца следующей недели. В случае обнаружения таких животных будут приняты соответствующие меры. Однако на данный момент, согласно законодательству, животные без владельцев, имеющие бирки и прошедшие программу отлова, повторному отлову не подлежат.