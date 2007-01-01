Афиша Обнинск
Новость дня Общество

«Бумажное сердце» в Полотняном Заводе — фестиваль, который объединяет поколения

29.08, 14:20
0 397
23 августа в Полотняном Заводе Компания ОБФ провела IV фестиваль «Бумажное сердце». Тысячи гостей из Калужской области и других регионов страны собрались в месте, где три века назад зарождалась российская бумажная промышленность, чтобы провести день в атмосфере науки, творчества и семейных традиций.

Лейтмотивом праздника этого года стала тема «Между мирами Вселенной». Гости отправились в путешествие по вымышленным бумажным планетам, каждая из которых открывала свой таинственный мир. Это позволило взглянуть на бумагу не только как на привычный материал, но и как на мост между реальностью и фантазией, прошлым и будущим. 

День начался с выступления шоу-балета, рассказавшего красивую легенду о Дереве Жизни и символе фестиваля — Бумажном Сердце. Прозвучали приветствия официальных гостей. Уличный театр «Картония» устроил грандиозный карнавал, а потом пригласил всех желающих экспериментировать с бумагой в своей лаборатории. 

Весь день на Пушкинском поле, в мире Гофриус, звучала музыка, проходили театральные и танцевальные постановки. Здесь вырос бумажный лабиринт для самых маленьких участников. Рядом появилась бумажная планета, которую гости украшали своими руками. Одним из ярких событий стал конкурс бумажных костюмов.

Усадьба Щепочкина превратилась в планету Бумагагалия с духовым оркестром, ремесленным городом мастеров, мастер-классами по витражам, бумажной глине, гончарному делу, росписи пряников. Особым вниманием пользовалась расположенная здесь же творческая локация компании «Луч».

В музее бумаги «Бузеон» (планета Бузеонариус) гостей ждали экскурсии, уроки каллиграфии и мастер-классы по ручному отливу бумаги и созданию бумажных изделий. Как и всегда, каждый мог обменять макулатуру на фирменные тетради Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры.

Вечернюю программу на главной площадке открыл танцевальный спектакль «Спящая» по мотивам пушкинской сказки о царевне и семи богатырях. Музыкальную часть продолжили кавер-группа Kati Band и хедлайнер вечера — ВИА «Волга-Волга». 

В финале гости собрались у реки Суходрев, чтобы стать свидетелями самой трогательной традиции фестиваля. На воде развернулся танцевальный перформанс, в плавание отправились сотни светящихся бумажных корабликов, превращая реку в сияющий поток надежд и желаний, стирая грань между реальностью и фантазией, объединяя всех верой в чудо.

«Бумага живет в сердце нашей компании и в сердцах людей, которые собрались здесь сегодня… Это праздник не только нашей профессии, но и праздник семьи, преемственности поколений», — подчеркнул управляющий партнер ОБФ Дмитрий Дулькин. 

Компания ОБФ благодарит генерального партнера фестиваля — Сбербанк и приглашает всех на пятое «Бумажное сердце» в августе следующего года.

