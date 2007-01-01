Авиационные предприятия находят перспективных специалистов на чемпионате «Профессионалы»

Предприятия авиационной отрасли активно подбирают будущих сотрудников среди участников финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы». По словам представителей компаний, уровень мотивации таких специалистов значительно превышает средние показатели среди обычных студентов.

Заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании, занимающейся разработкой авиационных систем, Даниил Золотник, сообщил, что его предприятие уже определилось с потенциальными кандидатами.

Компания заинтересована в операторах беспилотных систем, программистах и инженерах. По словам экспертов по подбору персонала, выпускники движения «Профессионалы» демонстрируют повышенную заинтересованность в работе и стремление к развитию. Золотник подчеркнул, что практически все участники компетенции «внешнее пилотирование» трудоустраиваются по специальности. При этом карьерный рост в смежных областях происходит достаточно быстро, а зарплаты превышают средние показатели по стране.

Беспилотные авиационные системы играют важную роль для развития страны и применяются в различных отраслях: сельском и лесном хозяйстве, Росреестре, доставке грузов и других сферах. Россия активно развивает это направление, используя полностью отечественные разработки — от программного обеспечения до техники.

В рамках чемпионата участники компетенции «внешнее пилотирование» выполняют полный цикл задач профессионального оператора: готовят документацию для согласования полетов, управляют реальными беспилотными аппаратами и обрабатывают данные в профессиональных программах. Современное оснащение технопарка позволяет провести каждый этап соревнований на высоком уровне.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что движение «Профессионалы» стало мощным стимулом для развития системы среднего профессионального образования.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» объединяет Чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года войдет в национальный проект «Молодежь и дети».