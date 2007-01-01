В Калуге жители Правобережья требуют чистую воду

В четверг, 28 августа, местные жители оставили под постом губернатора в соцсети коллективную жалобу.

Они утверждают, что вода в их домах пахнет тиной, содержит органические и механические примеси. Люди платят по полному тарифу, но получают воду, непригодную для питья.

Проблема в устаревших очистных сооружениях, которые не справляются с загрязнением источника. Единственный выход — строительство нового водозабора.

В ответ Минстрой области заявляет, что вода соответствует нормам, а сезонные колебания запаха «в пределах нормативных показателей». Проектные работы по новому водозабору ведутся, но точных сроков строительства нет.