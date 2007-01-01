Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге жители Правобережья требуют чистую воду
Общество

В Калуге жители Правобережья требуют чистую воду

Дарья Джуманова
29.08, 12:28
0 289
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 28 августа, местные жители оставили под постом губернатора в соцсети коллективную жалобу.

Они утверждают, что вода в их домах пахнет тиной, содержит органические и механические примеси. Люди платят по полному тарифу, но получают воду, непригодную для питья.

Проблема в устаревших очистных сооружениях, которые не справляются с загрязнением источника. Единственный выход — строительство нового водозабора.

В ответ Минстрой области заявляет, что вода соответствует нормам, а сезонные колебания запаха «в пределах нормативных показателей». Проектные работы по новому водозабору ведутся, но точных сроков строительства нет.

Новости по тегу
чистая вода
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpqU3B5eXVidnBTYnhEQ0JtN0t5YlE9PSIsInZhbHVlIjoiN3VIV3h1MkdZNElKNUlUbERsQmhmbmF4dWdoRFlqUnlZUCt3a3FQOVJZNS9kZzJuTktEWUt4ME5UdktZNEtwR0dCdzdUcGVaclBSWmVUcytyTGtLN1RGU0pjWkhmU2hsbC9vd21kbUhkbXpaNm9yNmNYVklMQ1dqUVpBay9nM1hlZXBsQ1dkdkIxS0hVaDd4RmlISnBYQWgzWGNhUGdpZmI5Ym5ORkE1Snl3NmxOQzNNVU1YajlHVzdDZXJTcWVMWnFObS8yMW5vcXJyZ2NSekYyb2FEa1A4S0lYaWRCV2hlNHo1dXlIbFQ0MU1pczkveVovNHY4dEdSaWp2MStMNTEvTTNDUjR1Tmk1YXJTTFNQS3l5enJKcGs4d3czZ1FHVERUU0VqdnU0Rm4zWVFaM1JQYXNEb2I3U0daWDFuTkFQaTNxWmQ3byt5cSs4dmlIeWlzekpEakhpS09VTGt1ZGVjbGlqbmJEVnVRU2I4KzQ1TWM2bWRQdlB6dzJVMng0cHVJeThjTzBMR3hEc2FJWFF2M3l5UHdERUlsSUNvOWJGTSs4UVRvN3ljbUoxZHpMeC9uODNYMVo2TWVOZHdPTSIsIm1hYyI6IjNmZDkyODcxNGQzYmM3NjQ5NDY5NjRiNWU3NzRlZjU5ZDYyYzY2NDdkZDMxZDE1MGRkYzcyN2ZhNGMyNDVhNDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdIUml0M3lCc1RPMThxaUVvWmdUeFE9PSIsInZhbHVlIjoiV1JYZWRMQ2p4ZTJQYThYblg2NnNXdTV5RWR1dnJKQVBDUndBZ3VqWUNlL043TU51T2FBVW5NOGlTSE16TzJOK05JZDV5bmdYbDF5QlJrMmJvZ0pDSXp1dlNqcVV2R2kzQlBNUnVoR1k3TmlJRCtobGNON2lxb0FIR0o3Mk5qT1MzU1V3aXJ6Z0VtcG1sSEpNS0RzSVVFMWV4UlZ3bEtLZ0pNaFlvK1lQN0lrdmxvQkl6Y3kzdW1rU3ZocHVwZ3I2d0NLcUJaNzFqRm5zM3IrUFZ3SEk0MlVSVTJBOXhMdXJrL0RtSXpaZDdMOW14cVVLN3JHNVdDcG1WTGYrbEVjUDZFdVoyMlUxeEFXem9nOGdVTDJNV0gzMXhVTGZaalo1dzlubm41SzA3dTFndXordTEvUkFHK3IxL3hvakZCdmtGL0xCc0RpZnhjcjZoZDlyRmlFa2JjSXYwbVNTeXEzYitsY2taTVYvaWJpN2lVSDZ4clArN1RtWGttOEJDU01MRHpmVGtteTk5cE1RSGRTMTZzS09nOFlrVUIyUlVRZW96NEk3bGVRRTJqY2IwUndzQnFjVTdBbFArNHJ0SGg3OFpGdlpqZXNvWUN6dW1nL1pNM0pNZW5EL1NpYXdiVWlRSWlhMGFJQXFqQTlzRWhMTGorcWlDSGU0RnJvNDNZM0ZQZDh4QU12dHFpbG5lVnJUelFBSGFRVmdiTUVKeUlxV09iTk9ESjZrSXBHRm11ZGJlalRVVEtsS0VTQ2NFUUpXeGJ1VUFNeEpnZVpXT2Z3clVOY2Z6TklFVVd4bER2d1Zad3c4VXZGSktnUmFDeWVIYXYyV2lYQ25CamJ0aFFhUSIsIm1hYyI6IjM2NWJiZTk2YjBmODhkZjRmYWY1MmJkNDI4YWQyMmNmNWVkNWZjYWIzOWU0MTI5ZGIyZjczZjZjNTI1YjI4NTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+