На вокзале Калуга-1 невозможно купить билеты на экспресс из-за отсутствия интернета

В четверг, 28 августа, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Станция Калуга-1. Нет возможности приобрести билеты на экспресс Калуга-Москва за несколько дней, так как уже несколько недель на вокзале нет интернета. Тем более нельзя взять льготные билеты. На сайте РЖД пассажирам такие билеты тоже не оформить. Сегодня кассир ответил на вопрос, как приобрести билет: «Вы можете это сделать на другой станции (Калуга-2, Азарово)». Пришлось за билетами ехать на Калугу-2. Вопрос к Вам и руководству города: почему на главном вокзале города невозможно приобрести билеты? Почему там нет интернета? Или это очередная забота о населении? – написала она.

В региональном министерстве транспорта ответили, что РЖД работает над решением проблемы.

- Надеемся, что в ближайшее время проблема будет устранена, - добавили в ведомстве.