Во Мстихино обнаружили яму размером с 15-сантиметровую линейку

Местная жительница рассказала о проблеме в социальной сети. Она оставила комментарий под постом губернатора в четверг, 28 августа.

- Хотелось бы знать, будет ли ремонтироваться данный участок дороги, который находится вдоль дома по ул. Мстихинская, 8? До восьмого дома дорога ремонтируется уже не первый раз, а до данного участка никому и дела нет! – написала она.

Но слова словами, а доказательства — доказательствами. К своему сообщению женщина приложила красноречивое фото. На снимке она с помощью линейки замеряет глубину ямы, которая на краю достигает 10-12 см, а в центре, судя по всему, все 15 см.

В горуправе ответили, что бюджет города ограничен, и ремонт этого участка в этом году не предусмотрен. Вопрос о ремонте рассмотрят в следующем году.