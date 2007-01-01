За повторное пьяное вождение калужанин отдал свой автомобиль государству

В Малоярославецком районе суд вынес приговор местному жителю, который сел за руль пьяным, хотя уже был наказан за это. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 29 августа.

Всё произошло еще в марте этого года. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии он сам получил травмы и был госпитализирован. В больнице у него обнаружили все признаки опьянения, однако он отказался проходить официальное освидетельствование.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован в доход государства.