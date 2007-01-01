Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество За повторное пьяное вождение калужанин отдал свой автомобиль государству
Общество

За повторное пьяное вождение калужанин отдал свой автомобиль государству

Дарья Джуманова
29.08, 11:17
0 407
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Малоярославецком районе суд вынес приговор местному жителю, который сел за руль пьяным, хотя уже был наказан за это. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в пятницу, 29 августа.

Всё произошло еще в марте этого года. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии он сам получил травмы и был госпитализирован. В больнице у него обнаружили все признаки опьянения, однако он отказался проходить официальное освидетельствование.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль конфискован в доход государства.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpIV0dhWXhCWHFNemQ2bWdKQ3BMSlE9PSIsInZhbHVlIjoiRnphaFdkQWZ6Nm1HVzBQN0xXdG53NU5MQ2VNK1dmQzJzd1RHaUU2Rk9kNTVnOVNuNXBqS3Y2UGhrd0E1eVFhR05FNStiOWF0SEs0VGV0TUZKc1l6TWQ1R2FMRUovVk1mcnNsQk90NkppYnI2SktRSTkyb05OTWVzQTl0NFRkeElONVpZd0gwYUdzY1hBMElyTHZjUHdYdkUwMGlualNHVXpJK09hdXIxS1FKK2xRUkxHeGNXanh6OGpiTUpmOCt3OXY5MXNneTI5M2RMZVUrZkRsWEsrek9kbHlEMjVQSnBodGpHdlRrNHJXNnlSVllZaVJUZDgzMWk5cnRtSVNYbmlEbnF0YzhjZjZxdGlSd3NKOU16YXVsYTZkZXlsUVJsVnJFbUs3MnNwbk5vejI5YkdiNlZyVDFhT3l0dENPd1hNblFoeUhSNTNFVEEvRlFvNXdhaGRxanBaSGVkYUFYZ3BWSWdnRy9mcUcvRE9LazRZSDRHZXlwa0lKbVpBamFJcVhqaHdMaGRaOHgvb2dZemRMUmtjTXJCNmthWE5lYldkaUNkMGJ4NG1wanRSdzJ4MjhmdVA4QXNlcVVYS2hyYSIsIm1hYyI6Ijc4ZDliZTZjMmVmMTI5ZDgxYTAyNjViN2VhOTU0MmRhOTVkMzcwY2U3NDRkZjFjOGZjOTJlYzI0MmZhZGU0MTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZTQVNINGpGbWhyQnNhTldxVVFQMmc9PSIsInZhbHVlIjoiL3dRSkwzYkFQTkxGcnlrdlVnREtMSUhZZldPelgzeWZtVC9oS1d2U2ZIcFk3OTJKWDhwNlpqQUVjNmdhVUpIeFIycmREVytzQjFBTDhJQWl1ZUd0N0VVWGF2Sjc0c2tGd0NxSUFaQmNUcC9NN2lMSHNiNlh5ZlFoZ2JZOVBpcmhPOE9iZ2NwT05rSHdTVjBQWC9jTEQ5eFJKTGE4cDBzMGc3SzFYRzNCSlJzU20xZjQ1Mm9peUU0aFNzZmlSQWw4R0N0dzJrR3Zyc0pva1ZxN0s5WGFZdFlVbCtEWEFna2R2MmdYRXhGazgzSTd1UlRWeC9IYzdUYzNqSmI2K0N4UzdKY09PQVpLN094SDgwbkl4NGtnTXN4MlBRMkY2RTg0L2hDL3M4QjZVNW14bTRRZHA2WGVZOFU2a211NkY0aDZ0T2JCeHEybGlaN2ZvVEg3WkRMNU1ZRFhlNVdlMEthTFp1VHJQNVNKZFpxbjROaEg0TnpydjFLcjBLalpoZUFsdFkzVzVMTm82UFJ4Z3ByMm9ma0l6NUpjM2J0eUM5R1hSRW4xNFF2MjRxRmpKRUtJWUJwbk5UaTJ3QThTRjc4VW5qei8va21VK1puMEs2b0tsUzhFRUtjTmh1dHJTbHIvdmxOV2MxR2JiTEM5ejE1by9oNUZvSUtYOXFESWQvL0RxSkNkcHdPWnpBQzZCem9weFJVdlhraGQxQ1cweEF1NVZ1VEVmaXdPY2JlWmdDVlBocXVzZzBWbkJVcW0vVXFERjZhQmw2a3A1cHpLek5TVk95QTZOOHMvTmNOcEp5d2VMaHZNSW5HNERENGpsbFlFZWp3eGx6dHNybE5SaVprZCIsIm1hYyI6IjQyZjY5NWE2OWEzYTA5ODFiM2EyNTQ4YzkzZTIxMzQ3YWJiNDNiNDVlMDk1YjUyMWEzOTExODVkMzBjNTQ2OWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+