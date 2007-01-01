В четырех районах Калужской области введен карантин из-за повилики

В августе специалисты регионального Россельхознадзора выявили четыре очага произрастания карантинного сорного растения — повилики. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 28 августа.

Очаги расположены на земельных участках в Мосальском, Ульяновском, Ферзиковском районах и городском округе Калуга.

Факт наличия карантинного объекта на общей площади свыше 161 гектара подтвержден лабораторными исследованиями.

На основании этих данных на зараженных территориях установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим. Режим предусматривает проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов повилики, а также мер по предотвращению ее распространения за пределы установленных зон.