Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В четырех районах Калужской области введен карантин из-за повилики
Общество

В четырех районах Калужской области введен карантин из-за повилики

Дарья Джуманова
29.08, 10:39
0 629
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В августе специалисты регионального Россельхознадзора выявили четыре очага произрастания карантинного сорного растения — повилики. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 28 августа.

Очаги расположены на земельных участках в Мосальском, Ульяновском, Ферзиковском районах и городском округе Калуга.

Факт наличия карантинного объекта на общей площади свыше 161 гектара подтвержден лабораторными исследованиями.

На основании этих данных на зараженных территориях установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим. Режим предусматривает проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов повилики, а также мер по предотвращению ее распространения за пределы установленных зон.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp0NU5HQUZJVWIvMDZQYjB1OENsYWc9PSIsInZhbHVlIjoiemlHMytoL1dEY0JyRDNDcGNvVDBIbkhLdjQwcDlGMTJHVUNyaEhNMlpmc29lcE5aVjRWbGpITXU0Y05RcjdyTlhBSHpQSk03MjVBQUhTYmQrU0l1L2NCK1pvc3liR0FDN2I0dnMxeEZjYm5wdWtwZUkxTW1JWnhiRWFaR3M0Q3N4L3B0YlduT056ZnBMR2dMZXVEMFFIODYxait6TmVMdTVMNHlFakUwN204bHVEcDh2TDZmQk8vVXhYQkZiY08vbTlZSXN0bmRFSXpwYmN1bTZiQml1dVVvSTNJc0kxakhkaERpR0VqMUc1Z0dHZGNYZkxZV3Z0bzJZMUtoY09FQjJQZzhEWlhEMUZ5RU5CQzdlL2JrSCtHUTZ1ZmVQa1ptRGk4bDRXUko4cnQ2NUZIbkhVK091N1dBT0dGL0N0Q2tNcVBFMjhUdWJqSFRFZGcvNGdudlRVNXd1N0JNVHErcnVDeEdCdGg4UUQ5aUNlSjkwOXA1WlNTemZNS2xxQmYyZWZvQUgvZU03OTE4QlBLZ2IwYU55Rnczbnovb09wZHE5cXlXY3NXSkY0VFZlUVFLQWVMeENOaHkzU3FmemRYViIsIm1hYyI6ImRjN2I4YzQxZjIxODU1YzQ3ZDJlYTYwNmYwOGQ3ZDc0NDAzODU1YTRhZGI3MzhlZjFhNDA2Yzk4NjQ3NTNhZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iko2L0duRGw4Q2dhdzFyQkx0ZFVOT3c9PSIsInZhbHVlIjoiMG9xcjZEVDlkS1NVZlNsbElTZ2NLSVozeWc0Q2dYQm1iekZaN3dEQ2ZYRERMREZtWkw3clJLVFRmOWZNcU1TVnBRNjg2TFF2NlZYSk5xK29tN2d2b25uR2RURjJRQVRjZUxqWnRNK0Q1Y1AzZWpMM1VMc0RqTnlvMnN6VGMyVXpCb2lvSUVCOVdkNzZuVG80VVlIYkc5UDZINGFkYlFYQ055ZVhLaFNpRzZFVzk0ZXdzb01pRmFITGgwMzNVY0ZBZHVIdk5NZm5DeTlZNGU5NkNkdjY0NXdiNnAzd3BpUUV6N0VrQlBRaWpXRWhaK2pHVjdyWThjQzRsZTNxdVZrTDVVME9EbFBqMnAySXVJN0lCM1VxQ0tiN2NkOElCc2xEV3YxV0RVZ3BqbjVYdXhSQ05CMUhyTEJycVlxKzdTUUxsQWRmNUlwa0dIY2lId3VDUWhiYW9vRzIybEdNQ041MVppL3dpTkNIWVpsTkI2RWRubTEzdEdSdjhWNDFvVFJkRXh6TlMzUEdlR1AvRkordHN5OG80TTVsZzJuUnlMSnZ0K3Y0WHUvWk55WHlmaEVJL0t6enZIcGxNMWUwdktKRGlISFpLa2NTWXJUWGt3azhGL2pNempjaEVYTE5TM21iMG5wMlB5NHV2cHFnUTU5WXlZcWpEb3RCczRWVGZoWWJhcmJZODQwNm0vS3cxWG1VWStRVDY4dFBPdUh0aEd3TlRtbFQvNlpIeU40TklZM0pBTGR4YU93WE1DTEhvaEtLcWRYK2ZwazNEUWs0RnlrUDJSSHMzVjVxTWxDVVh0eHpTOURJOEwxMnpSUmdGS1Z6Rys4MmVGem5SeTg2YkovbCIsIm1hYyI6IjUxOTNlZTM0N2M0YzU0NDc4YTcyNjllZWU4OTJjYWZhNDNkNWMwMTNmNDM3OWZiMjMxYjM0MjA3M2Y1ZGU3MTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+