Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество DOGMA открыла шоурум ЖК «Космопарк»
Новость дня Общество

DOGMA открыла шоурум ЖК «Космопарк»

29.08, 11:49
0 455
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Федеральная компания DOGMA открыла шоурум жилого квартала «Космопарк». Это демонстрационная квартира, в которой можно посмотреть планировку будущего жилья, оценить качество отделки и готовые интерьерные решения.

Шоурум представляет собой полностью обустроенную однокомнатную квартиру с современной европланировкой: просторной кухней-гостиной, светлой спальней и функциональным санузлом. Интерьер оформлен в нейтральной светлой гамме с использованием текстур дерева и камня.

В квартале «Космопарк» часть жилья будет передаваться с готовой дизайнерской отделкой «под ключ». Демонстрационная квартира позволяет покупателям посмотреть материалы, которые использует застройщик: фактуру обоев, напольное покрытие, межкомнатные двери, кафель и сантехнику. Это дает возможность заранее оценить качество отделки и ощутить атмосферу будущего дома.

Шоурум будет интересен не только тем, кто выбирает квартиру «под ключ», но и будущим собственникам жилья без отделки. Здесь можно подсмотреть удачные интерьерные решения, идеи организации пространства, расстановки мебели, мест хранения и зон отдыха.

Шоурум расположен в офисе продаж DOGMA по адресу: Болдина, 22, и открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 21:00. Для автовладельцев предусмотрена просторная парковка перед зданием. В офисе продаж оборудовано 4 переговорных комнаты с плазменными панелями, где покупатели могут внимательно изучить и сравнить планировки, обсудить индивидуальные условия сделки, узнать об актуальных акциях и предложениях застройщика.

Квартал «Космопарк» возводится в Ленинском округе Калуги. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. В «Космопарке» представлен широкий выбор современных планировочных решений - от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 22 до 78 квадратных метров.  На верхних этажах разместятся видовые квартиры, в том числе с видом на реку Оку. На подземных этажах предусмотрены кладовые с прямым доступом на лифте. Завершение строительства первого и второго корпусов ЖК «Космопарк» запланировано на II квартал 2027 г.

 

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Реклама. ИНН 2311343639. Erid: 2VfnxyD21XE
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlRhbVBiazZuWEJ4TmswMDJoaVF3RGc9PSIsInZhbHVlIjoiTkxWdHRNMjRGMGF1eTBPWjRmQXl5UDcwdWRKdkJhbUVPL212NytvUXJRY0VjWlhmKzdXK1BwbXZpd0hFQ3pFWXEzRHNZQ3NsdWtWaGladlRtYzFIUHlPc2NLdWtFSk1lUnBEVDBET09CUEVWRG15bFpXcGZQNGduT0J3azd4QzN1MlIrNGJFUEJ0ZkdzcC9ob0J4YzEzZldsV0Fjdm5QaUZXRE95cDRMcnUveFhrYVJBdXhmSXZpRW9UZnVhcXljZTdBdDQwWm1jM1hDaWh4WWY2M2REbW9WVjQrb0hrN3ZwVjJIWXRWMjg5K0E4eDFCS3VpQ3FMVnRwV2Fsb20xSDl6akJYRlZHVFRWSnNCRHhqekMvcXdjRE96K3pqMVlnbzZtNU85R3Q0U3U1aDlMRTB3dHhEZWtyZjF0endFVlNLUzZxLzhmQmQrTkRqdUxqUWJZaXNnR3dORkV4dyszaGJDK045cFhzSUVaU29LUHR0cWQvcGdsbkVyNUZZYXV3Y1dUUkEvSno4dDVCTTlpZVZQbEVjRDNCV3o4eG14QStyNnF0enJqdFZaNGQ5bnNkY3VsTFNINDh5MEUwSjE5RyIsIm1hYyI6IjEyYzZmN2U1Yzc0YzM0NWVlMzU3YjFhNGQzYTY4YjQ2N2Y2MWQ1M2E0M2QyM2VjODNmNzJjOGFiNmQyYTk0YTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZreSt1MklMMXhVSE1VbEU5WUFPYmc9PSIsInZhbHVlIjoidERESjhpVXZxcWQwZHVwR0pEOTNkeWt2ejlxZU9ZbE9zSVNvRngwSVp4aGJXeEEyWjRJd1NCak8weklFVjJIRElidTI1cnQ2azROb2gvVjlZZzI5SklaMXpvaldDa1pyOGRGQ0NudTlYVS9lTzdRazl6SHdYK3ZoQWJjZEp0WWNNSmh6cTczQk1IaUJubURhMFF4b2d3dHRjMjVwVGIxT0xaWWgvSlRNUnNYSkluUkx2VFphbHdxYXhydkhuWWVsdTk5Q1VPV0w1R2xZdzlxVXRMS0pqOGk0dVdJZ2E4YjBWYml5NFBRMUtmelh6RDdVRmEvc3kwUnpKNEFGczhWb1NFT2F1aXQ1c3o0ZmhMbkVFZmU4cHNrejBqeWVWTlhPSWRBbkowemZqYThZcWdjaUhOUTg3V3hSVUpwSXlocEo2R2RlV1R4S0s3MXA4bGJaWnc1SnIrQUQxZklGcy9qUEduWkpwSFFPbVhCQkFMbzR0VWJmWnZNQkVxR2FVbUhEMk1zRG5SZ2duNVlwVTFLUklBbUllTFdQSldqdjVxQ3lIZ2t0a3pjZ1JBandJT2g3Qk45WnNlT1dKeXVndlZIZE12My9LUjRsQjRmR1h2RjdFYXVjU1dJK2tUei8zbWMyQnd4WUxidjhRQTFFVEdxOXBUbVoyUzZwcDl5U1BRZlphK3cwL0hOZ2hkcTlsSjE0OFZPK0hBb1R5M3JPTUxtVHBmR2xSdWd0MG90U1RwWUZRUEtjUHpvZVlxRDRsaWJlSUZ6RnZuYzArcWp5RHVHWk9yL0hnZnN4WDRzNmVobHhaUGpQVWNLcXQ5a3dzTTNvbE1JRzhSSmVSWXpDOGQ3dyIsIm1hYyI6IjJhYzAxMGQ4MmNkNzQzOTU1YjZlNGFiMWIyOTBmMzFmMTYzNTBiZDVlOWNiODRhM2E4ZTkzZjBiZWVjZWZjMzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+