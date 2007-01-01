DOGMA открыла шоурум ЖК «Космопарк»

Федеральная компания DOGMA открыла шоурум жилого квартала «Космопарк». Это демонстрационная квартира, в которой можно посмотреть планировку будущего жилья, оценить качество отделки и готовые интерьерные решения.

Шоурум представляет собой полностью обустроенную однокомнатную квартиру с современной европланировкой: просторной кухней-гостиной, светлой спальней и функциональным санузлом. Интерьер оформлен в нейтральной светлой гамме с использованием текстур дерева и камня.

В квартале «Космопарк» часть жилья будет передаваться с готовой дизайнерской отделкой «под ключ». Демонстрационная квартира позволяет покупателям посмотреть материалы, которые использует застройщик: фактуру обоев, напольное покрытие, межкомнатные двери, кафель и сантехнику. Это дает возможность заранее оценить качество отделки и ощутить атмосферу будущего дома.

Шоурум будет интересен не только тем, кто выбирает квартиру «под ключ», но и будущим собственникам жилья без отделки. Здесь можно подсмотреть удачные интерьерные решения, идеи организации пространства, расстановки мебели, мест хранения и зон отдыха.

Шоурум расположен в офисе продаж DOGMA по адресу: Болдина, 22, и открыт для посетителей ежедневно с 09:00 до 21:00. Для автовладельцев предусмотрена просторная парковка перед зданием. В офисе продаж оборудовано 4 переговорных комнаты с плазменными панелями, где покупатели могут внимательно изучить и сравнить планировки, обсудить индивидуальные условия сделки, узнать об актуальных акциях и предложениях застройщика.

Квартал «Космопарк» возводится в Ленинском округе Калуги. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. В «Космопарке» представлен широкий выбор современных планировочных решений - от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 22 до 78 квадратных метров. На верхних этажах разместятся видовые квартиры, в том числе с видом на реку Оку. На подземных этажах предусмотрены кладовые с прямым доступом на лифте. Завершение строительства первого и второго корпусов ЖК «Космопарк» запланировано на II квартал 2027 г.

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф