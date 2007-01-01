Житель Подмосковья поплатится за заброшенный участок в Калужской области

Осенью 2024 года региональный Россельхознадзор обнаружил в Боровском районе заброшенный участок. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 28 августа.

Хозяин земли запустил его, и за это его привлекли к административной ответственности. Суд назначил штраф в 20 тысяч рублей за неисполнение обязанностей по защите земель.

Но мужчина не оплатил штраф и не попросил отсрочку. Из-за этого его привлекли к ответственности уже по другой статье — за неуплату административного штрафа.

Дело передали в Сергиево-Посадский район Московской области, где он зарегистрирован. Теперь ему придется заплатить 40 тысяч рублей.

Этот случай показывает, что игнорирование штрафов может привести к серьезным финансовым потерям.