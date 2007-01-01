КАДВИ: с верой в душе, заботой об Отечестве и родном крае

В преддверии Дня города Калуги мы рассказываем о предприятиях и людях, внесших особый вклад в развитие областного центра. Завод «Калужский двигатель» всегда считался градообразующим предприятием. О прошлом, настоящем и будущем КАДВИ, об участии в городских программах мы поговорили с генеральным директором Евгением Галынским.

Миллиард в казну

— Евгений Николаевич, сегодня КАДВИ вновь вышел на позиции градообразующего предприятия?

— Мы эту позицию и не теряли. Даже в тяжёлые 90-е годы завод не отпустил поводья, мы работали, в том числе и на благо Калуги.

— Как можно это оценить?

— Прагматично. Налоги в казну. Смотрите сами, мы миллиард налогов заплатили: суммарно 800 миллионов в областной бюджет и 200 — в городской. Сегодня КАДВИ по численности — одно из самых крупных предприятий в Калуге и в Калужской области. Заработная плата, позитивная деятельность по прибыли — всё это источники налоговой базы.

Кроме этого, мы участвуем во многих общественных мероприятиях регионального и муниципального уровня. Это поддержка городских фондов, содействие участникам СВО, поддержка Азаровского детского дома и многие другие проекты. Заключили соглашение с городом о благоустройстве сквера имени Воронина.

Отдельно хочу сказать о помощи нашим ребятам на СВО. Мы работаем с городским фондом, который на это нацелен. Наша молодёжь, Совет работающей молодёжи занимаются волонтёрской деятельностью в сотрудничестве с разными общественными организациями, монастырями и храмами Калужской епархии.

Вместе с городской Думой серьёзно работаем по профориентации подростков. Сопровождаем молодёжь в школах, среднеспециальных и высших учебных заведениях. За счёт предприятия финансируем обучение и далее выступаем работодателем, целевым образом готовим для себя кадры.

Гордимся своей продукцией

— А если говорить непосредственно о производственной деятельности?

— Уже без малого 60 лет завод выпускает газотурбинные двигатели, востребованные в разных отраслях промышленности. В 1966 году именно специалисты КАДВИ первыми «приземлили» авиационные газотурбинные технологии для наземного двигателестроения и создали серийное производство наземных ГТД. Скажу, что горжусь техникой, которая выходит из цехов КАДВИ. И мои слова поддержит подавляющее большинство сотрудников. Результат нашей работы нужен Отечеству. И мы часто слышим слова благодарности за свой труд.

— Насколько известно, ваша гражданская продукция очень высоко оценивается на Крайнем Севере…

— Газотурбинные электростанции — ​это наше детище, которое мы производим с нуля в своём замкнутом производственном контуре, в том числе и системы автоматизированного управления. И когда они работают в суровых условиях Крайнего Севера и за Полярным кругом, заместив монополию западных компаний, это приятно. Мы освоили целую линейку газотурбинных электростанций мощностью 100, 200 и 800 кВт. Они работают на любых видах топлива, от природного газа и до так называемого попутного нефтяного газа, который зачастую сжигают в трубах факелами.

Применение нашей энергетической техники условиями Крайнего Севера не ограничивается. Она успешно эксплуатируется и демонстрирует хорошие технико-­экономические показатели на муниципальных объектах в регионах России.

— Не так давно губернатор Владислав Шапша приезжал на КАДВИ, и по интернету разошлось видео, где он катается на мини-­тракторе…

— Да, только это было не просто катание, а тест нашей техники для нужд города. Наши агрегаты могут убирать городские территории круглогодично. Выполняют многие важные функции, механизируют тяжёлый ручной труд. Жуковский район уже приобрёл 10 комплектов такой техники для обслуживания городских, сельских и поселковых территорий. Губернатор, безусловно, заинтересован в применении техники, произведённой в родном регионе. Мы отечественный, «доморощенный» производитель: ​ремонт, запчасти, обслуживание — ​всё здесь. Да и налоги, опять же, идут в наш, Калужский край.

Как без веры жить?

— В следующем году КАДВИ исполнится 60 лет. Готовитесь?

— Готовимся. В меру сил и средств. Хотим возродить деятельность заводского клуба, вдохнуть новую жизнь в самодеятельное творчество, музыкальные и художественные студии. Потенциал для этого есть.

Много внимания и сил вкладываем в обустройство заводского пространства. Посмотрите, у нас в обеденный перерыв люди с удовольствием занимаются спортом на заводском стадионе. Он приспособлен для десятка различных спортивных направлений.

День основания завода совпадает с большим двунадесятым православным праздником — ​Рождеством Пресвятой Богородицы. На территории воздвигнута часовня в честь этого значимого праздника. Митрополит Калужский и Боровский владыка Климент, освятил её 16 июня архиерейским чином при большом стечении работников предприятия.

Теперь, приходя на завод с утра и уходя после смены, часто вижу и сам это делаю, как люди подходят, крестятся, прикладываются к иконе. Это та духовная энергия, которая позволяет человеку укрепить себя в ежедневных трудах и увереннее справляться со всеми житейскими обстоятельствами.

Вообще, без веры как жить? Русь Святая с веры началась. Государственность началась с крещения князя Владимира. Поэтому это было не спонтанное решение, оно осознанное, это то, что нас всех объединяет.

В августе мы установили и освятили Поклонный крест на своей территории. Это для нас духовная защита и помощь.

«Прикипел я к Калуге»

— Евгений Николаевич, вы приехали в Калугу в 2006 году. Сегодня можете назвать себя настоящим калужанином?

— В следующем году будет два десятка лет, как я приехал в Калугу, на завод «Калужский двигатель» — ​это моё единственное место работы, сюда по приезду сразу пришёл. Прикипел к заводу и к Калуге. Когда впервые увидел город, то поразился, насколько он хорош. В те годы он был признан самым благоустроенным и зелёным городом в России. Считаю себя калужанином, но и связь с родным регионом не теряю. Смоленская область рядом, поэтому часто там бываю.

— А есть у вас любимые места в Калуге?

— Все мои любимые места связаны с Окой, вообще с водоёмами. Я люблю отдых на реке, совмещённый с рыбалкой. Выхожу после работы в ночь на лодке, ставлю удочку и жду крупного сома. Это лучший отдых — ​проводить день на закате на реке: звёздная гладь, туман, а потом встретить рассвет. Любимых мест немало, особенно запало в душу Гремячево, где река делает крутой поворот. Там очень красивые панорамы, монастырь, источники, ключи, купель, и места рыболовные там хорошие.

— Что вы можете пожелать калужанам в день рождения города?

— Прежде всего любить свой край, любить свой город и личным участием улучшать его. Хотя бы рядом с собой, где ты живёшь непосредственно. Самим не мусорить. Это, быть может, очень банально, но это культура существования. Вот тогда, наверное, мы вернём себе статус лучшего города России. А ещё хочу пожелать скорейшей нашей Победы. Мы на заводе делаем для этого всё возможное.