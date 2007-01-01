В Калуге подрядчика оштрафуют за срыв сроков строительства тротуара на улице Секиотовская

В пятницу, 29 августа, местная жительница спросила в соцсетях губернатора, почему тротуар еще не построен.

- Когда завершится строительство тротуара по улице Секиотовская? Городская управа обещала, что к 1 сентября. Срок сдачи объекта — до 29 августа. Дети должны ходить по дороге на остановку школьного автобуса? – написала она.

В горуправе ответили, что подрядчик не успел закончить работы в срок. За это ему назначат штраф. Сейчас тротуар засыпан щебнем и готов к укладке плитки. Завершить работы планируют в сентябре.