Перевить твоих впечатлений

Центр развития туризма «Калужский край» в преддверии Дня города Калуги поделился своими планами привлечения туристов.
29.08, 10:49
Туристический слоган Калужской области, вынесенный в заголовок, как нельзя лучше характеризует сегодняшнее реактивное развитие этой сферы. Разнообразие, переплетение и количество возникающих маршрутов, объектов и локаций туристической направленности приводит к необходимости разводить туристические потоки в регионе. И, конечно, немаловажное место центр уделяет развитию туризма в Калуге. Обо всём этом подробно рассказала директор ГАУ КО «Центр развития туризма «Калужский край» Дарья Чахова.

Синергия туризма

— Дарья Александровна, сегодняшний центр «Калужский край» образовался два года назад, после слияния двух организаций. Объединение себя оправдало?

— Безусловно, и это сегодня видно по росту туристического потока и количеству открывающихся объектов и маршрутов.

Раньше этими вопросами занимались два учреждения: Туристический информационный центр и Агентство по развитию туризма. Два года назад их объединили в Центр развития туризма «Калужский край».

Если брать только Калугу, то за это время при нашей поддержке в областном центре открыли двери две новые гостиницы. Это произошло впервые за последние лет восемь.

«Космические выходные», которые мы организуем с федеральной поддержкой и средствами спонсоров, позволили увеличить ­количество туристов на 15 тысяч человек.

Если же говорить в целом по области, то начали строиться такие проекты, как «Экопарк» в Ерденево, туристический проект «Мышинская долина» в Юхновском районе. Теперь мы начинаем разработку проекта большого кластера «Таруса-парк».

И уже уверенно можно говорить об успехе нашего регионального проекта «Сельское лето».

Знаете, например, в северных районах туристический поток настолько увеличился, что мы уже стараемся его ­как-то разрулить, рассредоточить. А для этого необходимо открывать новые локации и объекты.

— А в чём непосредственно заключается работа центра?

— Если говорить официально, мы занимаемся комплексной поддержкой ­туристического бизнеса и продвижением единой стратегии маркетинга региона как туристического направления для территории РФ.

Проще говоря, мы работаем с привлечением инвестиций в туристическую сферу региона, занимаемся вопросами притока туристов на Калужскую землю. Важным аспектом является именно многодневный туризм. Я не случайно отметила открытие сразу двух прекрасных отелей. Это важно.

И второй момент — ​это уже сопровождение проекта на этапе реализации различными маркетинговыми инструментами.

К примеру, от малого к большому. Все автомобильные заправки заинтересованы в развитии автомобильного туризма. Чтобы привлечь к нашим локациям автотуристов, мы выпустили серию буклетов и рекламных материалов и разместили их непосредственно на АЗС.

Вместе с тем мы постоянно участвуем в международных и региональных профильных выставках. Представляем туристический потенциал Калужской области.

Тропа, ботинок и все, все, все

— В последнее время стали модными разные маршруты. Пешеходные, велосипедные…

— Мы этот тренд поняли вовремя, и сегодня наша «Большая калужская тропа» по протяжённости может сравниться разве что с Байкальской тропой. Она стала мегапопулярной. Бывает, приезжают группы по 150 человек. Туристы едут сюда уже с апреля.

Занимаемся и развитием «Велоботинка» в Калуге. Я считаю, что это очень привлекательный проект.

Развиваем «Императорский маршрут», связанный с династией Романовых. Этот проект имеет статус национального. Его протяжённость — 322 километра, включает 19 объектов на территории нескольких районов области.

В Калуге мы работаем над созданием туристско-­рекреационного парка рядом с Можайским оврагом. Думаю, доведём до открытия и он станет точкой притяжения туристов.

Кстати, на обновлённой набережной Яченского водохранилища мы открыли ещё одну туристско-­информационную точку.

— Что вы хотите пожелать Калуге и калужанам в День рождения города?

— Главное — ​сохранять все исторические места, открывать новые локации и объекты. Ведь туризм — ​это не только про отдых, это про наполнение бюджета. Чем больше к нам приедет гостей, тем больше финансовых возможностей благоустраивать нашу милую Калугу.

