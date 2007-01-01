Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Не жили хорошо и не будем начинать: калужанин показал ремонт подъезда на улице Платова
Общество

Не жили хорошо и не будем начинать: калужанин показал ремонт подъезда на улице Платова

Дарья Джуманова
29.08, 09:46
1 792
В четверг, 28 августа, наш читатель прислал видео подъезда своего дома на улице Платова, 6, где управляющая компания «Терра» пыталась провести ремонт.

На кадрах видно, что старую краску местами замазали новым слоем, но получилось неровно и неаккуратно.

- Платова, 6. Управляющая компания «Терра». Попытка сделать ремонт. Ой, забыли. Обалденно, вот это круто, заживем по новой. Спасибо вам огромное, управляющая компания «Терра». Не жили хорошо и не будем начинать. Дальше не пойду — тоже самое, - комментирует автор видео.

Мы уже направили официальный запрос в управляющую компанию «Терра» с просьбой прокомментировать претензии жильца. Как только будет получен ответ, мы опубликуем его.

