В Думиничах мужчину лишили прав и конфисковали авто за пьяную езду

Местного жителя осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 28 августа.

Инцидент произошел в июне этого года. 42-летнего мужчину остановили сотрудники ДПС за рулем автомобиля Opel Zafira. Полицейские заподозрили, что он пьян, и предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался.

Выяснилось, что это не первый раз, когда мужчина садится за руль пьяным. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд приговорил его к обязательным работам с лишением водительских прав. Кроме того, его автомобиль был конфискован и обращен в доход государства.