Афиша Обнинск
+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Думиничах мужчину лишили прав и конфисковали авто за пьяную езду
Общество

В Думиничах мужчину лишили прав и конфисковали авто за пьяную езду

Дарья Джуманова
29.08, 09:15
0 373
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Местного жителя осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 28 августа.

Инцидент произошел в июне этого года. 42-летнего мужчину остановили сотрудники ДПС за рулем автомобиля Opel Zafira. Полицейские заподозрили, что он пьян, и предложили пройти тест на алкоголь, но он отказался.

Выяснилось, что это не первый раз, когда мужчина садится за руль пьяным. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Суд приговорил его к обязательным работам с лишением водительских прав. Кроме того, его автомобиль был конфискован и обращен в доход государства.

Новости по тегу
пьяный за рулем
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitsUDZTdUVraWU2alVDSDVtbHhUeHc9PSIsInZhbHVlIjoiVnI1OU9jbjhxTDhqYnhrSW9MOFprTmNYejJsZGlUNjdvUFRKM2lKQjM0S2FZRFBRenBsOC9jNGRxNmQrcTRTSE5nSUZwRFRQeGZ3WjdwM0FKNkk0WXZWcVl2d21rWE1KUkl1MFplc3BXbDRjblFTWCtnT3ZTVWF0Qks0M09xeTlzbTNsejFmUDdPRGxxMkc5b3RrT2lGRjZoTVI2UGUvcDJVRXdncEQycDl0RzRGZjNJNWNxVFNuYVpuc2JYVVI1ZERzalcwOUozSjRvYnpiOVI5RVBYS0hkTjJZSnZYOXBoQU1kZkY4TE9UTUFWL0ZCd0VKd00xZldaUDhNMUdIUEtQS2hFNzdoREs5bW9odnNFNnMyQUNzVEhLS1JFQ21TcUsrRzIwREdZdU5mcEdJelRWU2RqdDg3V3ZzeURlb2doazJqejhUYkNKblNrcUgrS1U1akJnUC9OZGFrYkx1cU11a21PK0VCL3FwTE9HZGFwais2emx0Wm4zYmpzWG8zbVFaZTBwa0RsZ050bWlmMXc0MDRQTVVROXhMYkRRVGlvNVBFaTlmTTZXazQ0aUNOOXJUZXE4Sy94MDdzZG9CTCIsIm1hYyI6ImIwYWFhOTMyZTE3ZmJiZDUxYTIzMzUwY2QzNzVjYjFiYWMxOWE4ZDUwOTUxZGI2OWM5NDQwZjczYTE1ZTVjMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNnOVdBL0x1TTNmd1VaVnlNQVRrbVE9PSIsInZhbHVlIjoiMDBCT2kyK3FQQ3BiT0cwNDMrU1NnaGpnZVk3am1YRnRIUXZmMVBhTzNZSVlrdFFRekc4TE5SMW9ZN1lLbG4wSVBPenhnbFdzQS9jTVFJaG9yNHV4U3BkVCthbnY5a3BQaCt3dFUyeE4yQWRYd3RIck52Qlh5eTRrenhaMHF6UW44QmRYeldxOWhTd3FRbzBwNjZZRWRFVlhVWTZQZHdLQ29Ed1lzN3plK2l1UmpkZzlUYXlWLzZ1aC9FWDNuOGRpaGlsZ1N4VTNrbmt4bEkvc1pGOFZ2bHN3SGhXZ3M1VTBONEsvSnVUcVlKUUQ5T1NmTmdmalRsejhEQlEzc2tQeTNwajB1N1NkS3BHcTB1MHhqZ2E4eC9PWVZHd0czVFBnT1dUZ1pJNHdvWmtDUHhkdEpDaUYrcDFmU0VHZlpxTjBKOWhzTlQ1OTNvbEFRSjdKczhNRlk0QjNtclFIb21DQTVoT3QxQUhXRnU4V2t4WWR4T2lMSWdZUHNNVnkwK3NLY0swWXg3cjRQYTYwZW11REoxbE9RR3BRTHZBbDY4a2h1SWJUQXpwckxZQ05BYVJldGsvYzA4QTBha3pJZC9TSzZUQmpDTUJRWERoSkVPR1E2RDFDRjJSL2hmZEREeml4cjJ1ZW9yQ3NQZjZIRzhQMi84TlJtNjV6M1dXbCtEaVZNdWY3Q3ZicytkMUNud0ZTWUlwcGRVQzMxaFRjR012ai9WSzh6UWtRMEk5RnF6cVB3YnpEdlo5LzFLOTBzK1BYOTAxTUJuRTJKODZVRWFZdHlzMUtuWUVyMzNuL3VtMUZKRE0wMC9xK1l1cU4valY5NjVvQk90dkszTzVGaWt1VCIsIm1hYyI6IjBjYzE0ZjNlMzBiMDYxZDhjMDY3MjQxMmZmODRlYWNiYzBhOGY2OGIyYjZjZTY2Y2FjMGNiMDBhNTc4OGU4ZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+